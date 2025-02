China dobra a aposta no duelo com Trump e anuncia até sanções ao Google no pacote de retaliações

A resposta de Pequim à imposição de Trump de uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas ressaltou a tentativa dos formuladores de políticas chineses de envolver Trump em negociações que poderiam evitar uma guerra comercial total entre as duas maiores economias do mundo

Publicado em 04/02/2025 às 05:06

Alterado em 04/02/2025 às 08:04

A China impôs nesta terça-feira (4) tarifas direcionadas às importações norte-americanas, e colocou várias empresas norte-americanas, incluindo o Google, em alerta para possíveis sanções, em uma resposta comedida às tarifas sobre as importações chinesas impostas pelo presidente Donald Trump.



A resposta de Pequim à imposição de Trump de uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas ressaltou a tentativa dos formuladores de políticas chineses de envolver Trump em negociações que poderiam evitar uma guerra comercial total entre as duas maiores economias do mundo.

A Capital Economics, uma empresa de pesquisa com sede no Reino Unido, estimou que as tarifas adicionais da China se aplicariam a cerca de US$ 20 bilhões em importações anuais, em comparação com os US$ 450 bilhões em produtos chineses sujeitos à tarifa de Trump que entrou em vigor nesta terça-feira.



"As medidas são bastante modestas, pelo menos em relação aos movimentos dos EUA, e foram calibradas para enviar uma mensagem aos EUA", disse Julian Evans-Pritchard, chefe da China Economics da empresa, em nota.

Trump suspendeu, nessa segunda-feira, sua ameaça de tarifas de 25% sobre o México e o Canadá no último minuto, concordando com uma pausa de 30 dias, e "planeja falar com o presidente chinês, Xi Jinping, no final da semana", disse um porta-voz da Casa Branca.



As novas medidas da China, anunciadas quando a tarifa de Trump entrou em vigor, incluem uma taxa de 15% sobre o carvão e o GNL dos EUA e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e um pequeno número de caminhões, bem como sedãs potentes enviados dos Estados Unidos para a China.

A China também informou que está iniciando uma investigação antimonopólio sobre o Google. Isso colocou tanto a PVH Corp, a holding de marcas como Calvin Klein, e a empresa de biotecnologia norte-americana Illumina em uma lista de possíveis sanções.



CONTROLES DE EXPORTAÇÃO DE ALGUNS METAIS

Separadamente, a China diz que está impondo controles de exportação de alguns metais, incluindo o tungstênio, que são essenciais para eletrônicos, equipamentos militares e painéis solares.



O imposto de 10% que a China anunciou sobre caminhões elétricos importados dos Estados Unidos pode se aplicar ao Cybertruck de Elon Musk, um nicho que oferece a Tesla. A Tesla não fez comentários imediatos.



As novas tarifas da China não entrarão em vigor até 10 de fevereiro, dando a Washington e Pequim algum tempo para tentar chegar a um acordo que os formuladores de políticas chineses indicaram que esperam fechar com Trump em um momento em que a demanda doméstica da China está caindo.



Durante seu primeiro mandato em 2018, Trump iniciou uma guerra comercial brutal de dois anos com a China por causa de seu enorme superávit comercial dos EUA, com tarifas retaliatórias sobre centenas de bilhões de dólares em mercadorias, derrubando as cadeias de suprimentos globais e prejudicando a economia mundial.



"A guerra comercial está nos estágios iniciais, então a probabilidade de novas tarifas é alta", disse a Oxford Economics em nota ao rebaixar sua previsão de crescimento econômico da China.



Trump alertou que pode aumentar ainda mais as tarifas sobre a China, a menos que Pequim interrompa o fluxo de fentanil, um opióide mortal, para os Estados Unidos.

"Esperamos que a China pare de nos enviar fentanil e, se não for, as tarifas aumentarão substancialmente", disse ele nessa segunda-feira.



A China chamou o fentanil de problema da América e disse que desafiaria as tarifas na Organização Mundial do Comércio e tomaria outras contramedidas, mas também deixou a porta aberta para negociações.



Os EUA são uma fonte relativamente pequena de petróleo bruto para a China, respondendo por 1,7% de suas importações no ano passado, no valor de cerca de US$ 6 bilhões. Pouco mais de 5% das importações de GNL da China vêm dos EUA.



Os preços do petróleo ampliaram as perdas para cair 2% após a retaliação da China, e as ações em Hong Kong reduziram os ganhos. O dólar se fortaleceu, enquanto o yuan chinês, o euro, os dólares australiano e canadense, bem como o peso mexicano, caíram, refletindo as preocupações do mercado sobre o risco de uma guerra comercial global prolongada.



"Ao contrário do Canadá e do México, é claramente mais difícil para os EUA e a China concordarem com o que Trump exige econômica e politicamente. O otimismo anterior do mercado em um acordo rápido ainda parece incerto", disse Gary Ng, economista sênior da Natixis em Hong Kong.



"Mesmo que os dois países concordem em algumas questões, é possível ver as tarifas sendo usadas como uma ferramenta recorrente, o que pode ser uma fonte importante de volatilidade do mercado este ano."



OFERTAS DE VIZINHANÇA

Houve alívio em Ottawa e na Cidade do México depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disseram que concordaram em reforçar os esforços de fiscalização da fronteira em resposta à demanda de Trump de reprimir a imigração e o contrabando de drogas. Isso pausou as tarifas de 25% que entrariam em vigor nesta terça-feira por 30 dias.



O Canadá concordou em implantar novas tecnologias e pessoal ao longo de sua fronteira com os Estados Unidos e lançar esforços cooperativos para combater o crime organizado, o contrabando de fentanil e a lavagem de dinheiro.



O México concordou em reforçar sua fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional para conter o fluxo de migração ilegal e drogas.



"Como presidente, é minha responsabilidade garantir a segurança de TODOS os americanos, e estou fazendo exatamente isso. Estou muito satisfeito com este resultado inicial", disse Trump nas redes sociais.



Grupos da indústria canadense, com medo de cadeias de suprimentos interrompidas, saudaram a pausa.



"Essa é uma notícia muito encorajadora", disse Chris Davison, que lidera um grupo comercial de produtores canadenses de canola. "Temos uma indústria altamente integrada que beneficia os dois países."



Trump sugeriu no domingo que a União Europeia (27 países) seria seu próximo alvo de tarifas, mas não disse quando.



Líderes da UE em uma cúpula informal em Bruxelas, nessa segunda-feira, disseram que a Europa estaria preparada para reagir se os EUA impuserem tarifas, mas também pediram razão e negociação. Os EUA são o maior parceiro comercial e de investimento da UE.