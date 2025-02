Canadá vai impor tarifas sobre alimentos, veículos e eletrônicos dos Estados Unidos

...

Publicado em 03/02/2025 às 07:32

O Canadá vai impor tarifas retaliatórias de 25% sobre mais de 100 produtos americanos, incluindo carnes, laticínios, frutas, veículos, eletrônicos e equipamentos militares, anunciou neste domingo, 2, o Departamento de Finanças do país. O pacote de US$ 30 bilhões em tarifas entrará em vigor nessa terça-feira (4) como primeira fase de um conjunto mais amplo de medidas que deve atingir US$ 155 bilhões em importações dos Estados Unidos.

O governo canadense também informou que estabelecerá um processo de remissão para que empresas locais solicitem alívio excepcional das tarifas em casos específicos. "O Canadá não ficará parado enquanto os EUA impõem tarifas injustificadas e irracionais sobre produtos canadenses", afirmou o Ministro das Finanças e Assuntos Intergovernamentais, Dominic LeBlanc, em comunicado. A segunda fase das tarifas, envolvendo US$ 125 bilhões adicionais, será submetida a consulta pública por 21 dias.

Segundo o documento oficial do Departamento de Finanças, a segunda lista incluirá produtos como veículos de passageiros, caminhões, produtos de aço e alumínio, frutas e vegetais, produtos aeroespaciais e carnes. Entre os itens da primeira lista estão café, chá, especiarias, mel, ovos, produtos lácteos, além de equipamentos militares como bombas, granadas, torpedos e mísseis.

A medida responde à ordem executiva assinada por Trump no sábado, que impõe tarifas de 25% sobre produtos canadenses e 10% sobre energia do país. Os EUA já sinalizaram que podem "aumentar ou expandir o escopo das taxas" caso o Canadá implemente medidas retaliatórias, segundo cláusula do documento americano.

O governo canadense destacou que o país é o maior mercado de exportação para 36 Estados americanos, com trocas diárias bilaterais superiores a US$ 2,5 bilhões. O Canadá compra mais produtos dos EUA do que China, Japão, França e Reino Unido juntos, segundo dados oficiais.