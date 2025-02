Pelo menos sete pessoas morrem em acidente de avião na Filadélfia, dizem autoridades

Publicado em 02/02/2025 às 10:06

Alterado em 02/02/2025 às 10:06

Pelo menos sete pessoas morreram quando um avião de retirada médica caiu na Filadélfia na última sexta-feira (31), incluindo seis mexicanos a bordo e uma pessoa que estava no solo, disseram a presidente do México e a prefeita da Filadélfia neste sábado.

A prefeita da Filadélfia, Cherelle Parker, afirmou em entrevista coletiva que a pessoa que morreu no solo estava em um carro no local do acidente.

"Até o momento, nossa contagem é de 19 vítimas feridas", disse Parker.

Separadamente, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou em uma publicação no X que havia pedido às autoridades consulares que apoiassem as famílias dos seis cidadãos mexicanos que estavam no avião e morreram quando ele caiu.

A Jet Rescue Air Ambulance, com sede no México e licenciada para operar nos EUA, disse na sexta-feira que sua aeronave caiu com quatro membros da tripulação, um paciente pediátrico e a mãe do paciente a bordo.

A criança era uma menina que voltava para casa e tinha como destino final Tijuana, afirmou Shai Gold, que trabalha com estratégia corporativa na Jet Rescue Air Ambulance, à emissora norte-americana CNN na sexta-feira. Sua mãe também estava a bordo, disse.