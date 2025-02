Casa Branca confirma tarifas sobre Canadá, México e China

Medidas vão entrar em vigor a partir deste sábado (1º)

Publicado em 01/02/2025 às 07:39

Alterado em 01/02/2025 às 07:39

A Casa Branca confirmou nessa sexta-feira (31) que vai impor tarifas sobre Canadá, México e China a partir deste sábado (1º).

Os produtos importados dos dois vizinhos serão taxados em 25%, enquanto os itens do gigante asiático vão ser tarifados em 10%, declarou a porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt.

Washington explicou que canadenses e mexicanos foram alvos das tarifas por "permitirem uma invasão ilegal de migrantes", enquanto Pequim sofreu a medida em retaliação pelo "fentanil ilegal que forneceu e permitiu distribuir" nos EUA.



Leavitt deu pouquíssimos detalhes sobre como essas tarifas vão ser aplicadas pelos americanos, mas as regras deverão ser reveladas "em algum momento" no sábado.



Já sobre a União Europeia, Trump, garantiu que "definitivamente" vai impor tarifas ao bloco. "Você quer a resposta real ou a política? Claro que sim, a Europa nos tratou muito mal", declarou o mandatário no Salão Oval antes de assinar novas ordens executivas.



Antes do anúncio da confirmação das tarifas impostas, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, garantiu que a resposta de Ottawa será "imediata e enérgica".



O Canadá poderá seguir o mesmo caminho do vizinho ou até mesmo usar sua arma mais importante: a energia. Diversos estados americanos dependem da energia canadense, e impor tarifas sobre as exportações aumentaria os preços, que Trump prometeu repetidamente que cairiam durante seu governo. (com Ansa)