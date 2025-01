Explosão de caminhão-tanque mata pelo menos 70 na Nigéria

Vítimas tentavam saquear gasolina após acidente rodoviário

A explosão de um caminhão-tanque matou pelo menos 70 pessoas no centro da Nigéria neste sábado (18).

O veículo tombou enquanto trafegava por uma rodovia entre a capital Abuja e a cidade de Kaduna e explodiu no momento em que dezenas de indivíduos se aglomeravam para tentar saquear gasolina, em meio a uma crise econômica que provocou uma disparada dos preços no país mais populoso da África.

"O balanço de mortos até agora é de 70", disse Kumar Tsukwam, chefe do Corpo Federal de Segurança Viária no estado do Níger, à agência de notícias AFP. "Não é possível reconhecer a maioria das vítimas por causa das queimaduras", salientou. As chamas também atingiram outro caminhão-tanque.



Em 2023, pouco depois da sua eleição, o presidente Bola Tinubu encerrou um subsídio aos combustíveis, o que provocou uma disparada da inflação na Nigéria e desencadeou uma onda de protestos contra o governo.



"É um incidente de partir o coração", disse o governador do Níger, Umaru Bago. Em outubro passado, mais de 170 pessoas já haviam morrido em um episódio semelhante no estado de Jigawa.