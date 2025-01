Atropelamento nos EUA deixa ao menos 10 mortos e 35 feridos

Prefeita chamou caso de 'ataque terrorista', mas polícia negou

Publicado em 01/01/2025 às 11:05

Alterado em 01/01/2025 às 11:52

Ao menos dez pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas depois que um motorista de uma picape atropelou uma multidão na Bourbon Street, tradicional rua de Nova Orleans, nos Estados Unidos, na madrugada desta quarta-feira (1º).

Segundo informações preliminares, o homem usou o veículo para furar um bloqueio e jogar o veículo em direção a uma multidão.

O carro atingiu as pessoas em alta velocidade, por volta das 3h15 (horário local).

Após o atropelamento, o suspeito desceu da picape e começou a disparar uma arma contra os presentes. Na sequência, a polícia trocou tiros com o criminoso.

A polícia norte-americana acredita que o autor do atropelamento foi morto depois que seu carro bateu contra a multidão, informou a NBC News, citando fontes oficiais.



Inicialmente, um porta-voz da polícia de Nova Orleans disse à CBS News que "o número de feridos é desconhecido, mas foram relatadas mortes".



"A 8ª Delegacia está trabalhando em um incidente em massa envolvendo um veículo que atingiu uma grande multidão na Canal e Bourbon Street", afirmou um comunicado do serviço da prefeitura da cidade responsável por emergências "Nola Ready".



Os feridos foram levados para um hospital, e agentes de segurança pública estão no local, diz a nota da Nola Ready.



A chefe de polícia local, Anne Kirkpatrick, descartou uma ação resultante de um estado de embriaguez e reforçou que o ataque foi "muito intencional".



Para Kirkpatrick, o suspeito teve um "comportamento bem intencional" no ataque e "estava determinado a causar uma carnificina". "Ele tentou atropelar o máximo de pessoas que conseguiu", afirmou.



Por sua vez, a prefeita da cidade, LaToya Cantrell, chamou a ofensiva de um "ataque terrorista". No entanto, a agente especial Alicia Duncan afirmou que, no momento, o caso não se trata de um evento terrorista e que o FBI vai assumir as investigações do caso.



Segundo ela, foram encontrados "dispositivos explosivos improvisados" e as autoridades iniciaram análises para descobrir se eram "utilizáveis".



O governador da Louisiana, Jeff Landry, classificou o episódio como "um ato horrível de violência". "Por favor, juntem-se a mim e a Sharon em oração por todas as vítimas e pelos socorristas que estão no local. Peço a todos que estão próximos ao local que evitem a área", concluiu.

Autor de atropelamento nos EUA está morto, diz mídia

