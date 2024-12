Chefs estrelados preparam almoço de Natal a detentos na Itália

Pratos serão servidos nas prisões por personalidades

Publicado em 13/12/2024 às 15:54

Alterado em 13/12/2024 às 15:54

Chefs estrelados e cozinheiros da alta gastronomia italiana serão os responsáveis por preparar um almoço especial de Natal para detentos na Itália no próximo 19 de dezembro.

A iniciativa "L'ALTrA Cucina, per un Pranzo d'Amore" - um trocadilho entre "altra", "outra", em italiano, e "alta", para intitular "Outra Cozinha, para um almoço de amor"- é uma das mais esperadas do ano e uma das mais ambiciosas do sistema penitenciário do país.

Neste ano, 1,5 mil voluntários entrarão em mais de 40 prisões para compartilhar com homens e mulheres que cumprem pena "um almoço de amor solidário".



"Os convidados do nosso almoço serão cerca de oito mil detentos, irmãos e irmãs que aguardam este dia de celebração que, em algumas instituições, também será compartilhado com os seus filhos e familiares", informou a associação Rinnovamento nello Spirito Santo.



Nomes reconhecidos da gastronomia de toda a Itália serão os responsáveis por preparar os pratos do almoço solidário, esses serão servidos por personalidades do espetáculo, da cultura, do jornalismo e do esporte do país. (com Ansa)