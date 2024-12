Papa nomeia brasileiro e outros 20 novos cardeais da Igreja

Francisco presidiu consistório na Basílica de São Pedro

Publicado em 08/12/2024 às 10:13

Alterado em 08/12/2024 às 10:13

No 10º consistório de seu pontificado, o papa Francisco concluiu neste sábado (7) a criação de 21 novos cardeais, sendo 20 deles aptos a participar de um eventual conclave, incluindo um brasileiro.

Em uma cerimônia repleta de rituais, o Pontífice usou a homilia para apelas pela humildade e uma sociedade "obcecada pela aparência" e pela "busca dos primeiros lugares".

"Pode acontecer que o nosso coração se perca pelo caminho, deixando-se deslumbrar pelo fascínio do prestígio, pela sedução do poder, por um entusiasmo demasiado humano pelo Senhor", alertou Francisco na Basílica de São Pedro.



Comentando o Evangelho, o líder da Igreja Católica também destacou que "o verme da competição destrói a unidade" e desafiou os presentes a colocar-se "humildemente diante de Deus" e questionar o rumo que segue o seu coração, para poder "caminhar na estrada de Jesus".



"A aventura do caminhar, a alegria de encontrar os outros, o cuidado com os mais frágeis: isso deve animar o vosso serviço como cardeais", acrescentou o Papa aos novos cardeais.



Segundo ele, "na vida espiritual, assim como na vida pastoral, às vezes corremos o risco de nos concentrarmos naquilo que é acessório, esquecendo-nos do essencial".



"Com muita frequência, coisas secundárias tomam o lugar do que é indispensável, as superficialidades prevalecem sobre o que realmente importa, mergulhamos em atividades que consideramos urgentes, sem conseguir chegar ao coração", enfatizou.



Após a homilia, Jorge Bergoglio leu a fórmula de criação e proclamou em latim os nomes dos cardeais, para os unir com "um vínculo mais estreito" à sua missão.



Com as novas nomeações, o colégio cardinalício passou a ter 122 cardeais com menos de 80 anos, ultrapassando o limite técnico de 120 estabelecido pela lei da Igreja Católica.



Entre os religiosos estão os italianos Roberto Repole, arcebispo de Turim, teólogo e um dos membros do Sínodo sobre a Sinodalidade; monsenhor Angelo Acerbi, núncio apostólico não eleitor, que tem 99 anos; Baldassare Reina, bispo auxiliar de Roma, ex-vice-gerente e, atualmente, vigário-geral da Diocese de Roma; padre Fabio Baggio, subsecretário da Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral; e Domenico Battaglia, arcebispo de Nápoles.



A lista ainda inclui o brasileiro dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre; Carlos Gustavo Castillo, arcebispo de Lima; Vicente Bokalic Iglic (Argentina), arcebispo de Santiago del Estero; Luis Gerardo Cabrera (Equador), arcebispo de Guaiaquil; Fernando Chomali Garib (Chile), arcebispo de Santiago.

Além disso, o líder da Igreja Católica anunciou Tarcísio Isao Kikuchi, (Japão), arcebispo de Tóquio; Pablo Virgilio Siongco David (Filipinas), bispo de Kalookan; Ladislav Nemet (Sérvia), arcebispo Belgrado; Ignace Bessi Dogbo (Costa do Marfim), arcebispo de Abidjan; e Jean-Paul Vesco (França), arcebispo de Argel (Argélia).



Completam a seleção Dominique Joseph Mathieu (Bélgica), arcebispo de Teerão (Irã); Francis Leo (Canadá), arcebispo de Toronto; Rolandas Makrickas (Lituânia), arcipreste coadjutor da Basílica de Santa Maria Maior, Roma; Mykola Bychok (Ucrânia), bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo de Melbourne dos Ucranianos (Austrália); padre Timothy Radcliffe (Inglaterra), religioso dominicano, teólogo; e George Jacob Koovakad (Índia), responsável pelas viagens pontifícias na Secretaria de Estado do Vaticano. (com Ansa)