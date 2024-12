Papa elogia trégua no Líbano e pede fim do conflito em Gaza

Religioso solicitou que cessar-fogo seja respeitado

Publicado em 02/12/2024 às 10:18

Alterado em 02/12/2024 às 10:18

O papa Francisco afirmou neste domingo (1º) que o cessar-fogo do conflito entre Israel e o grupo xiita Hezbollah no Líbano aumentou suas esperanças de ver uma trégua na Faixa de Gaza.

Durante a celebração do tradicional Angelus, o líder da Igreja Católica saudou o acordo alcançado nos últimos dias em Beirute, principalmente por permitir a entrada de auxílio humanitário dentro do território.

"A minha esperança é que esse vislumbre de paz que se abriu possa levar a um cessar-fogo em todas as outras frentes, especialmente em Gaza. Me preocupo profundamente com a libertação dos israelenses que ainda são mantidos como reféns e com o acesso da ajuda humanitária à exausta população palestina", disse o religioso.



O pontífice argentino pediu para que a trégua no Líbano "possa ser respeitada por todas as partes", mas as Forças de Defesa de Israel (IDF) voltaram a fazer ataques. O Exército acusou o Hezbollah de ter violado as normas do acordo de cessar-fogo.



As forças israelenses confirmaram que bombardearam instalações do grupo no sul do Líbano. As ofensivas ocorreram somente três dias após o anúncio da trégua. (com Ansa)