Jihadistas ocuparam 2ª maior cidade da Síria, diz ONG

Exército russo voltou a atacar Aleppo depois de quase 10 anos

Publicado em 30/11/2024 às 10:23

Alterado em 30/11/2024 às 10:23

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR) informou neste sábado (30) que o grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS, ou "Organização para a Libertação do Levante") e rebeldes aliados assumiram o controle de vários bairros de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria.

Ainda de acordo com a ONG, que tem sede no Reino Unido e monitoriza a situação no país, os jihadistas sírios possuem em mãos "a maior parte" do município.

A crise em território sírio, segundo a SOHR, movimentou os militares russos, pois a Força Aérea de Moscou realizou ataques em Aleppo pela primeira vez desde 2016.



A emissora libanesa Al-Mayadeen, afiliada ao grupo xiita Hezbollah, acrescentou que os rebeldes "estão impondo um toque de recolher aos residentes" da região.



Ao todo, mais de 50 cidades e vilarejos no país árabe foram tomados por movimentos jihadistas e rebeldes ligados à Turquia.



Enquanto isso, Irã e Rússia estão prestando apoio ao Exército sírio e existe também a chance de os Houthis se unirem para fortalecer o regime de Bashar al-Assad. (com Ansa)