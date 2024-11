Juiz adia decisão sobre Trump em caso de atriz pornô

Publicado em 13/11/2024 às 08:36

Alterado em 13/11/2024 às 08:36

O juiz Juan Merchan adiou nessa terça-feira (12) a sentença do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no caso em que o republicano é acusado de fraude contábil após pagar US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels para silenciá-la durante a campanha eleitoral de 2016.



O novo prazo é 19 de novembro e foi anunciado para dar tempo aos advogados do magnata para apresentar novos argumentos sobre como sua vitória eleitoral afetará o caso.



Segundo a imprensa norte-americana, Merchan poderia decidir anular a condenação com base na decisão da Suprema Corte sobre a imunidade presidencial.

Waltz conselheiro de Segurança Nacional

presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o deputado republicano Mike Waltz, ex-oficial das forças especiais, será conselheiro de Segurança Nacional em seu governo.

"Tenho a honra de anunciar que o congressista Mike Waltz foi nomeado para servir em meu gabinete como conselheiro de Segurança Nacional.

Ele é o primeiro Boina Verde a ser eleito para o Congresso e serviu anteriormente na Casa Branca e no Pentágono", afirmou Trump em comunicado.



O magnata de 78 anos ainda destacou que Waltz é "um líder renomado em segurança nacional" e "um especialista nas ameaças representadas por China, Rússia, Irã e o terrorismo global".



Trump acrescentou que o deputado é um "forte defensor" da sua agenda de política externa e que "defenderá a paz através da força".



Além de Waltz, que é considerado um linha-dura em relação à China, o presidente do eleito dos EUA também nomeou Mike Huckabee, ex-governador do Arkansas, para ser o novo embaixador do país em Israel.



"Ele trabalhará incansavelmente para trazer a paz ao Oriente Médio", disse Trump. (com Ansa)