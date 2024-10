Itália propõe no G7 conferência para reconstrução de Gaza

Palestina, Israel e Líbano participam de reunião em Pescara

Publicado em 22/10/2024 às 11:03

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, propôs nesta terça-feira (22) a realização de uma conferência internacional para a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada por mais de um ano de guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas.

A ideia foi lançada durante a reunião dos ministros do Desenvolvimento do G7 em Pescara, na Itália, que é presidida por Tajani e também conta com a presença de representantes de Israel, do Líbano e da Palestina.

"Todas as populações civis, independentemente da nacionalidade, devem ser ajudadas, e espero que, com a presença dos três principais interlocutores [Israel, Líbano e Palestina], que debaterão com os países do G7, possamos dar um passo adiante", disse Tajani na abertura do encontro.



"Penso em uma espécie de conferência para a reconstrução de Gaza", acrescentou o ministro. A guerra no enclave palestino foi deflagrada após atentados do Hamas deixarem 1,2 mil mortos em Israel em 7 de outubro de 2023, em sua maioria civis.



Desde então, o conflito já custou as vidas de quase 43 mil palestinos, também civis em sua maioria, e devastou a precária infraestrutura de Gaza.



Durante o G7 do Desenvolvimento, Tajani destacou que a paz "ainda não está próxima", porém o vice-premiê se mostrou "mais otimista após a vitória militar de Israel contra o Hamas", em referência à recente morte do líder do grupo fundamentalista, Yahya Sinwar.



"Os israelenses estão prontos a deixar os últimos chefes do Hamas saírem de Gaza com um salvo-conduto, em troca da libertação dos reféns e depois do cessar-fogo. Trabalhamos para apoiar esse projeto, assim como trabalhamos por um cessar-fogo no Líbano", afirmou. (com Ansa)