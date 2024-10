Biden visita áreas atingidas por furacão Milton na Flórida

Presidente anunciou US$ 612 milhões em investimentos em energia

Publicado em 14/10/2024 às 09:27

Alterado em 14/10/2024 às 09:27

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou nesse domingo (13) áreas devastadas pelo furacão Milton na Flórida e anunciou US$ 612 milhões (R$ 3,4 bilhões) para reforçar as linhas elétricas no estado.

"Vamos apoiar a Flórida pelo tempo que for necessário", garantiu o mandatário durante um discurso em Saint Pete Beach, uma das cidades mais afetadas pela catástrofe.

Segundo nota da Casa Branca, o governo está comprometido a realizar "investimentos de longo prazo que protejam, melhorem e modernizem a rede elétrica" do país, "sobretudo diante de eventos meteorológicos extremos".



O furacão Milton matou pelo menos 16 pessoas na Flórida, causou US$ 50 bilhões em danos e deixou milhões de casas sem energia elétrica na semana passada. (com Ansa)