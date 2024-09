Papa Francisco se reúne com 17 vítimas de abusos sexuais cometidos por padres na Bélgica

Encontro ocorreu após religioso pedir perdão por pedofilia

Publicado em 28/09/2024 às 08:08

O papa Francisco se reuniu nesta sexta-feira (27) com 17 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero na Bélgica, poucos horas depois de pedir perdão pelos casos de pedofilia dentro da Igreja Católica no país.

Durante o encontro, que ocorreu na Nunciatura e durou mais de duas horas, "os participantes puderam levar a sua história e a sua dor ao Papa e expressaram as suas expectativas em relação ao compromisso da Igreja contra os abusos", relatou a imprensa vaticana.

Segundo a Santa Sé, Francisco "soube ouvir e aproximar-se do seu sofrimento" e também "manifestou a gratidão pela coragem e o sentimento de vergonha pelos que sofreram quando crianças por causa dos sacerdotes aos quais foram confiados".



Por fim, o religioso tomou "nota dos pedidos que lhe foram dirigidos para poder estudar".

Nos últimos anos, a credibilidade da Igreja na Bélgica foi abalada por denúncias de abusos sistemáticos cometidos por membros do clero, casos muitas vezes acobertados durante décadas por dirigentes católicos. (com Ansa)