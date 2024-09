Líbano arrisca se tornar 'outra Gaza', diz secretário da ONU

Guterres afirmou que Israel e Hamas não querem cessar-fogo

Publicado em 23/09/2024 às 07:49

Alterado em 23/09/2024 às 07:49

Funeral de comandantes do Hezbollah mortos por Israel Foto: Ansa/Epa

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou neste domingo (22) que o Líbano arrisca se tornar uma nova Faixa de Gaza, em meio à escalada dos ataques de Israel contra o grupo xiita Hezbollah.

A declaração foi dada em entrevista à CNN, às vésperas do início da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York.

"O que me preocupa é a possibilidade de transformar o Líbano em outra Gaza", afirmou Guterres, após uma onda de bombardeios israelenses que deixaram cerca de 50 mortos desde a última sexta-feira (20), incluindo comandantes de alto escalão do Hezbollah.



O grupo xiita é apoiado pelo Irã e aliado do Hamas na Faixa de Gaza, onde a guerra iniciada em 7 de outubro, após atentados com 1,2 mil mortos em Israel, já fez mais de 41 mil vítimas, em sua maioria civis.



"Está claro para mim que nenhum dos dois lados [Israel e Hamas] está interessado em um cessar-fogo, e isso é uma tragédia, porque essa guerra precisa parar", disse Guterres.



O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, já reiterou em diversas ocasiões que não vai parar a guerra enquanto não resgatar os cerca de 100 reféns remanescestes em Gaza e não aniquilar o Hamas.



"Metade dos reféns mantidos como prisioneiros em Gaza ainda está viva", declarou o primeiro-ministro em uma reunião a portas fechadas da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento, segundo a emissora Kan.



Enquanto isso, a tensão segue alta na fronteira libanesa, com mais de 150 mísseis lançados pelo Hezbollah desde a noite de sábado (21). Segundo o grupo, alguns foguetes atingiram complexos industriais militares em Israel, em resposta à explosão coordenada de pagers e walkie-talkies que deixou dezenas de mortos no Líbano na semana passada.



No entanto, o presidente de Israel, Isaac Herzog, negou "categoricamente qualquer conexão" do país com o ataque aos dispositivos eletrônicos. Netanyahu, por sua vez, disse que o Hezbollah sofreu "uma série de golpes inimagináveis". "Se eles não tinham entendido a mensagem, garanto que agora entenderão", salientou.



Al Jazeera - Em meio à escalada da tensão no Oriente Médio, militares israelenses invadiram a sede da emissora árabe Al Jazeera, do Catar, em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, para notificar sobre o fechamento do canal por 45 dias.



A chegada dos soldados foi transmitida ao vivo pela rede, que definiu o episódio como "criminoso". Em maio, o governo israelense havia proibido o funcionamento da Al Jazeera no país com o argumento de riscos à segurança nacional.



A emissora, que já perdeu quatro jornalistas mortos na cobertura da guerra em Gaza, nega a acusação.