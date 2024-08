Ataque russo contra hotel na Ucrânia deixa um jornalista britânico morto e outros feridos

...

Publicado em 26/08/2024 às 07:43

Alterado em 26/08/2024 às 07:43

Dois jornalistas ficaram feridos e um terceiro está desaparecido após um ataque lançado na noite do último sábado (25) pelas forças russas contra um hotel em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, segundo as autoridades regionais.



Em comunicado, a agência de notícias Reuters informou que os jornalistas são membros de sua equipe que cobre a guerra na Ucrânia.



"Um dos nossos colegas está desaparecido, enquanto outros dois foram levados para o hospital para tratamento", escreve a agência no seu site, especificando que o grupo, composto por seis funcionários, estava hospedado no Hotel Safira.



"As três vítimas são jornalistas, cidadãos da Ucrânia, dos Estados Unidos e do Reino Unido", escreveu no Telegram o governador da região de Donetsk, Vadym Filashkin, acrescentando que as operações de resgate estão em andamento.



As autoridades ucranianas acreditam que o jornalista desaparecido está sob os escombros do prédio.

De acordo com Filashkin, o ataque ocorreu "no meio da noite" e "o alvo era um hotel da cidade.

"Neste momento sabe-se que duas pessoas estão feridas e uma está debaixo dos escombros".

"Além do hotel, um arranha-céu próximo também foi danificado.

As autoridades, a polícia e os socorristas estão trabalhando no local. Os escombros foram removidos e as operações de resgate estão sendo realizadas", explicou ele.



Kramatorsk é a última grande cidade de Donbass ainda sob controle ucraniano. Situada a cerca de 20 quilômetros da linha da frente, o município tinha cerca de 150 mil habitantes antes da invasão russa em fevereiro de 2022, mas desde então tem sido alvo de repetidos ataques.

Corpo encontrado

As autoridades ucranianas encontraram na tarde deste domingo (25) um corpo sob os escombros do hotel.



Trata-se de um jornalista britânico, que fazia parte do grupo de seis funcionários da agência Reuters que cobria a guerra na Ucrânia e estava hospedado no Hotel Safira.



"Os russos mataram um jornalista estrangeiro e feriram seis pessoas em Kramatorsk", informou a polícia ucraniana.



O corpo do cidadão britânico foi encontrado sob os escombros após 19 horas.



Entre os feridos estão quatro jornalistas: cidadãos dos Estados Unidos, Alemanha, Letônia e Ucrânia e também dois residentes da área". (com Ansa)