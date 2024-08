Ataque com faca em festival na Alemanha deixa mortos e feridos, diz mídia

Agressor esfaqueou aleatoriamente as pessoas em Solingen

Publicado em 24/08/2024 às 08:12

Alterado em 24/08/2024 às 08:12

Diversas ambulâncias foram mobilizadas para o local do ataque Foto: Ansa

Um ataque com faca ocorrido nessa sexta-feira (23) na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, deixou pelo menos três mortos e vários feridos.

De acordo com as primeiras informações compartilhadas pela imprensa local, o agressor, que ainda não foi capturado pela polícia, teria começado a esfaquear aleatoriamente as pessoas presentes em um festival.

Após ter desferido os golpes, o homem deixou a área do evento e está sendo perseguido pelas autoridades alemãs.



O jornal "Solinger Tageblatt" informou que pelo menos nove pessoas teriam ficado feridas no ataque, além de diversas ambulâncias ter sido mobilizadas para a praça onde acontecia o festival, que celebrava o aniversário de fundação da cidade.



"As pessoas estão chocadas, mas em paz", disse Philipp Muller, um dos organizadores do evento, em entrevista ao periódico. (com Ansa)