Justiça alemã condena secretária nazista de 99 anos

Mulher foi cúmplice no extermínio de mais de 10 mil pessoas

Publicado em 20/08/2024 às 13:46

Alterado em 20/08/2024 às 13:46

A Suprema Corte da Alemanha condenou a ex-secretária nazista Irmgard Furchner por cumplicidade no extermínio de mais de 10,5 mil prisioneiros em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.



A mulher, hoje com 99 anos, já havia sido sentenciada por um tribunal regional em 2022 a dois anos de detenção em regime fechado pelos mesmos crimes, pena confirmada pela Suprema Corte.



A sentença se baseia nas normas do direito juvenil, já que a idosa tinha entre 18 e 19 anos quando praticou os delitos, entre 1943 e 1945, período em que era secretária do campo de concentração de Stutthof, na Polônia ocupada.



Segundo a acusação, Furchner mantinha os registros do campo e era responsável pela correspondência do comandante do local, Paul Werner Hoppe, enquanto seu marido era oficial na mesma estrutura.

No veredicto de 2022, o juiz Dominik Gross disse que "nada acontecia em Stutthof" sem o conhecimento de Furchner.



O caso da ex-secretária provavelmente foi o último a ser julgado pela Justiça alemã no âmbito de crimes praticados pelo regime nazista liderado por Adolf Hitler. (com Ansa)