Kamala faz comício com vice e admite favoritismo de Trump

Publicado em 07/08/2024 às 09:18

Alterado em 07/08/2024 às 09:48

candidata do Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez o primeiro comício com o vice em sua chapa, Tim Walz, e reconheceu o favoritismo do republicano Donald Trump na corrida pela Casa Branca.

O local escolhido para o evento de apresentação de Walz foi a metrópole de Filadélfia, na Pensilvânia, que, assim como Minnesota, governado pelo vice de Kamala, é um dos estados pêndulos que devem decidir as eleições.

"Sabemos que somos os azarões nessa corrida, mas temos o momento do nosso lado e sabemos quem vamos enfrentar. Essa não é apenas uma luta contra Donald Trump, mas também por nosso futuro", declarou a candidata.



Horas antes, Kamala havia obtido formalmente a indicação do Partido Democrata para concorrer à Casa Branca e anunciado Walz, 60 anos, como seu vice. Governador de Minnesota desde 2019, ele foi escolhido por seu potencial de angariar votos no disputado meio-oeste americano.



"Ele é o vice-presidente que os Estados Unidos merecem", disse ela. Walz, por sua vez, afirmou estar "orgulhoso" por integrar a chapa democrata e exaltou Kamala. "Ela enfrentou fraudadores, desmantelou gangues internacionais, se opôs às grandes empresas e nunca hesitou em agir para melhorar a vida das pessoas", salientou o governador.



Segundo Walz, Trump "não tem ideia do que significa trabalhar pela América" e defende "apenas os próprios interesses".



As eleições presidenciais nos EUA estão marcadas para 5 de novembro. (com Ansa)