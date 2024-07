Itália enviará nova ajuda de 500 mil euros ao Rio Grande do Sul

Contribuição apoiará Cruz Vermelha no atendimento à população

Publicado em 17/07/2024 às 07:56

Alterado em 17/07/2024 às 07:56

O presidente italiano, Sergio Mattarella, em visita ao Rio Grande do Sul. Contribuição apoiará a Cruz Vermelha Brasileira no atendimento à população Foto: Ansa

Em uma nova ajuda da Itália ao Rio Grande do Sul, o Ministério das Relações Exteriores do país europeu encaminhará um auxílio de 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) ao estado brasileiro.

A contribuição apoiará a Cruz Vermelha Brasileira no atendimento à população afetada pelas enchentes, com distribuição de dinheiro, água e fornecimento de banheiros e abrigos. O auxílio foi confirmado durante a visita do presidente da Itália, Sergio Mattarella, ao Brasil.



No fim de maio, a Itália enviou ao Rio Grande do Sul 30 toneladas de material humanitário para ajudar as famílias que perderam tudo nas cheias. O auxílio decolou da base de ajuda humanitária da ONU de Brindisi e pousou no aeroporto militar de Canoas.



"Estou aqui por vários motivos, mas destaco dois deles. O primeiro é a dramática enchente de maio, que devastou parte significativa do território, causando muitas vítimas, danos particularmente graves e impactando a vida deste esplêndido estado. Essa é a oportunidade de expressar a proximidade e a solidariedade que a Itália demonstrou e segue demonstrando", disse Mattarella durante um encontro com a comunidade italiana em Porto Alegre.



"O outro motivo é de natureza histórica e humana: é o grande número de cidadãos brasileiros de origem italiana. Nos primeiros tempos da imigração para o Brasil, a maioria foi para esta região. Isso explica o vínculo muito estreito e a amizade profunda que existe entre nossos países, com um grande número de laços colaborativos que estão crescendo", acrescentou.



O mandatário ainda destacou que a facilidade da colaboração entre governos e instituições ocorre pelos "laços humanos, históricos, culturais e sociais" que unem Itália e Brasil.



Mattarella chega a São Paulo para 3ª etapa de viagem ao Brasil

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, chegou nessa terça-feira (16) em São Paulo para a terceira etapa de sua viagem ao Brasil.

Entre os eventos agendados, estão visitas ao Museu da Imigração Italiana, ao Arsenal da Esperança e ao edifício Itália. (com Ansa)