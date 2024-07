Musk diz que doará US$ 45 milhões por mês para campanha de Trump

Objetivo é convencer eleitores a votar antecipadamente

Publicado em 16/07/2024 às 10:31

Alterado em 16/07/2024 às 10:35

O bilionário Elon Musk, dono do X, da Tesla e da SpaceX, vai doar US$ 45 milhões (R$ 245 milhões) por mês à campanha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump à Casa Branca.

Segundo The Wall Street Journal, o montante será repassado ao Comitê de Ação Política (PAC) América, criado em junho para arrecadar fundos para a candidatura do magnata republicano, ferido com um tiro de raspão na orelha em comício no sábado passado (13).

O principal objetivo do grupo é divulgar propagandas para convencer os eleitores a votar antecipadamente, sobretudo nos estados-chave para a corrida eleitoral.



Após o atentado do sábado, Musk já havia declarado apoio "total" a Trump e publicado a histórica foto que mostra o ex-presidente com o punho erguido e o rosto ensanguentado, com uma bandeira dos EUA ao fundo. (com Agência Brasil)