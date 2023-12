Papa envia carta a Lula e agradece 'disposição para discutir futuro'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste sábado (2) que recebeu uma carta do papa Francisco, na qual ele lamenta não poder realizar uma reunião agendada em Dubai, à margem da Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP28.

No documento, o Pontífice, que precisou cancelar sua viagem aos Emirados Árabes Unidos devido a uma bronquite infecciosa aguda, diz que, por conselho médico, não participará da COP28 e, por isso, não poderá se encontrar com o chefe do Executivo brasileiro.

No texto, Jorge Bergoglio agradece o petista pelo esforço em "responder aos desafios urgentes enfrentados por nossa família humana", além de dizer que é "grato" pela disposição de Lula em "discutir o futuro".

"Acredito que poderemos falar juntos em outra ocasião para prosseguir com essas questões", acrescenta o religioso, com "os melhores votos e orações pela sua contribuição à COP28" e renovando sua consideração e estima.

Por sua vez, Lula agradeceu o gesto do líder da Igreja Católica: "Obrigado ao Papa pela carta. Desejo pronta recuperação e que possamos conversas sobre um mundo mais sustentável e justo", escreveu. (com Ansa)