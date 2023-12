Papa pede reação 'urgente' para evitar mais danos climáticos

O papa Francisco fez nesta sexta-feira (1º) um novo apelo por medidas contra as mudanças climáticas, pedindo uma reação "urgente" para evitar mais danos que afetem a sociedade.

O alerta foi feito por ocasião da 28ª edição da Cúpula da ONU sobre o clima, a COP28, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, até 12 de dezembro.

"Se não reagirmos agora, as alterações climáticas prejudicarão cada vez mais a vida de milhões de pessoas", escreveu o Pontífice nas redes sociais.

Segundo Francisco, "neste momento histórico somos convidados a assumir a responsabilidade pelo legado que deixaremos após a nossa passagem por este mundo".

Ontem, em decorrência da abertura da cúpula climática, o líder da Igreja Católica chegou a dizer que espera que os países presentes na COP28 tomem decisões que mostrem a "nobreza da política, e não a sua vergonha".

Além disso, ele afirmou esperar "que aqueles que intervêm na COP28 sejam estrategistas capazes de pensar no bem comum e no futuro de seus filhos, e não nos interesses específicos de algum país ou empresa". (com Ansa)