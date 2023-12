COP28: Fundo ajudará países impactados pelo aquecimento global

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), que começou nesta quinta-feira (30) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, afirmou que ao menos US$ 420 milhões serão encaminhados para um fundo que auxiliará nações mais pobres afetadas pelo aquecimento global.

O lançamento do fundo que apoiará os países mais vulneráveis foi amplamente aplaudido pelos delegados dos Estados participantes da cúpula, pois a medida foi definida pelo presidente da COP28, Sultan Al Jaber, como uma "decisão histórica".

A União Europeia foi quem deu a contribuição mais alta ao chamado "Fundo de Perdas e Danos", pois encaminhou US$ 246 milhões. O bloco foi acompanhado pelos Emirados Árabes Unidos, que enviou US$ 100 milhões, e os Estados Unidos, com US$ 17,5 milhões.

A líder do grupo que integra esses países mais vulneráveis, Madeleine Diouf Sarr, celebrou o auxílio e disse que ele possui um "enorme significado para a justiça climática".

Cassie Flynn, diretora global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para o Clima (PNUD), recordou que foi inédito o anúncio de uma decisão logo no primeiro dia da conferência.

Ela, contudo, admitiu que ainda tem "muitos próximos passos que precisam acontecer" para esse fundo de investimento "abrir as portas". (Foto: Ansa)