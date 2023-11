Henry Kissinger, diplomata americano e ganhador do Nobel, morre aos 100 anos

Henry Kissinger, uma potência diplomática cujas funções como conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado sob dois presidentes deixaram uma marca indelével na política externa dos EUA e lhe valeram um polêmico Prêmio Nobel da Paz, morreu nesta quarta-feira (30) aos 100 anos.

Kissinger morreu em sua casa em Connecticut, de acordo com um comunicado de sua empresa de consultoria geopolítica, Kissinger Associates Inc. Nenhuma menção foi feita às circunstâncias.

Ele será enterrado após cerimônia familiar privada em Nova York.

Kissinger esteve ativo até tarde na vida, participando em reuniões na Casa Branca, publicando um livro sobre estilos de liderança e testemunhando perante uma comissão do Senado sobre a ameaça nuclear representada pela Coreia do Norte. Em julho de 2023, ele fez uma visita surpresa a Pequim para se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping.

Durante a década de 1970, no meio da Guerra Fria, ele participou de muitos dos eventos globais que mudaram uma época, enquanto servia como conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado no governo do presidente republicano Richard Nixon.

Os esforços do refugiado judeu nascido na Alemanha levaram à abertura diplomática dos EUA com a China, às negociações históricas sobre o controle de armas entre os EUA e a União Soviética, à expansão dos laços entre Israel e os seus vizinhos árabes e aos Acordos de Paz de Paris com o Vietnã do Norte.

O reinado de Kissinger como principal arquiteto da política externa dos EUA diminuiu com a saída de Nixon em 1974, no meio do escândalo Watergate. Ainda assim, ele continuou a ser uma força diplomática como secretário de Estado do sucessor de Nixon, o presidente Gerald Ford, e a oferecer opiniões fortes durante o resto da sua vida.

Enquanto muitos elogiaram Kissinger pelo seu brilhantismo e vasta experiência, outros o rotularam de criminoso de guerra pelo seu apoio às ditaduras anticomunistas, especialmente na América Latina. Nos seus últimos anos, as suas viagens foram circunscritas aos esforços de outras nações para o prenderem ou questionarem sobre a política externa dos EUA no passado.

Seu Nobel da Paz de 1973 foi concedido por encerrar o envolvimento americano na Guerra do Vietnã, mas foi um dos mais controversos de todos os tempos. Dois membros do comitê do prêmio renunciaram devido à seleção quando surgiram questões sobre o bombardeio secreto dos EUA no Camboja. O diplomata norte-vietnamita Le Duc Tho foi selecionado para receber o prêmio em conjunto, mas recusou.

Ford chamou Kissinger de "supersecretário de Estado", mas também destacou sua irritabilidade e autoconfiança, que os críticos provavelmente chamariam de paranóia e egoísmo. Até mesmo Ford disse: “Henry, em sua mente, nunca cometeu um erro”.

“Ele tinha a pele mais fina de qualquer figura pública que já conheci”, disse Ford em entrevista pouco antes de sua morte em 2006.

Com sua expressão severa e voz rouca com sotaque alemão, Kissinger possuía uma imagem tanto de um acadêmico enfadonho quanto de um mulherengo, acompanhando estrelas por Washington e Nova York em seus tempos de solteiro. O poder, disse ele, era o afrodisíaco definitivo.

Volúvel na política, Kissinger era reticente em assuntos pessoais, embora certa vez tenha dito a um jornalista que se via como um herói caubói, cavalgando sozinho.

FACULDADE DE HARVARD

Heinz Alfred Kissinger nasceu em Furth, Alemanha, em 27 de maio de 1923, e mudou-se para os Estados Unidos com sua família em 1938, antes da campanha nazista para exterminar os judeus europeus.

Anglicizando seu nome para Henry, Kissinger naturalizou-se cidadão americano em 1943, serviu no Exército na Europa na Segunda Guerra Mundial e frequentou a Universidade de Harvard com uma bolsa de estudos, obtendo um mestrado em 1952 e um doutorado em 1954. Ele integrava o corpo docente de Harvard há 17 anos.

Durante grande parte do tempo, Kissinger serviu como consultor para agências governamentais, inclusive em 1967, quando atuou como intermediário para o Departamento de Estado no Vietnã. Ele usou suas conexões com a administração do presidente Lyndon Johnson para transmitir informações sobre as negociações de paz ao campo de Nixon.

Quando a promessa de Nixon de acabar com a Guerra do Vietnã o ajudou a vencer as eleições presidenciais de 1968, ele levou Kissinger à Casa Branca como conselheiro de segurança nacional.

Mas o processo de "vietnamização" - transferindo o fardo da guerra das 500.000 tropas dos EUA para os sul-vietnamitas - foi longo e sangrento, pontuado por bombardeios maciços dos EUA no Vietnã do Norte, pela mineração dos portos do Norte.

Kissinger declarou em 1972 que “a paz está próxima” no Vietnã, mas os acordos de paz de Paris alcançados em janeiro de 1973 foram pouco mais do que um prelúdio para a tomada comunista final do Sul, dois anos depois.

Em 1973, além do seu papel como conselheiro de segurança nacional, Kissinger foi nomeado secretário de Estado – o que lhe confere autoridade incontestada nos assuntos externos.

A intensificação do conflito árabe-israelense lançou Kissinger na sua primeira missão chamada "ônibus espacial", um tipo de diplomacia altamente pessoal e de alta pressão pela qual ele se tornou famoso.

Trinta e dois dias de viagem entre Jerusalém e Damasco ajudaram Kissinger a forjar um acordo de desligamento duradouro entre Israel e a Síria nas Colinas de Golã ocupadas por Israel.

Num esforço para diminuir a influência soviética, Kissinger contatou o seu principal rival comunista, a China, e fez duas viagens ao país, incluindo uma secreta para se encontrar com o primeiro-ministro, Zhou Enlai. O resultado foi a cimeira histórica de Nixon em Pequim com o presidente, Mao Zedong, e a eventual formalização das relações entre os dois países.

O antigo embaixador dos EUA na China, Winston Lord, que serviu como assistente especial de Kissinger, saudou o seu antigo chefe como um "defensor incansável da paz", dizendo à Reuters: "A América perdeu um grande defensor do interesse nacional".

ACORDO DE BRAÇOS ESTRATÉGICOS

O escândalo Watergate que forçou Nixon a renunciar quase não atingiu Kissinger, que não estava ligado ao encobrimento e continuou como secretário de Estado quando Ford assumiu o cargo no verão de 1974. Mas Ford substituiu-o como conselheiro de segurança nacional, num esforço para ouvir mais vozes sobre política externa.

Mais tarde naquele ano, Kissinger foi com Ford para Vladivostok, na União Soviética, onde o presidente se encontrou com o líder soviético Leonid Brezhnev e concordou com uma estrutura básica para um pacto de armas estratégico. O acordo culminou nos esforços pioneiros de Kissinger na distensão que levou ao relaxamento das tensões entre os EUA e a União Soviética.

Mas as habilidades diplomáticas de Kissinger tinham limites. Em 1975, foi acusado de não ter conseguido persuadir Israel e o Egito a concordarem com uma retirada de segunda fase no Sinai.

E na Guerra Índia-Paquistão de 1971, Nixon e Kissinger foram fortemente criticados por se inclinarem para o Paquistão. Kissinger foi ouvido chamando os índios de "bastardos" - uma observação que mais tarde ele disse ter arrependido.

Tal como Nixon, ele temia a propagação de ideias de esquerda no hemisfério ocidental, e as suas ações em resposta causariam profundas suspeitas em relação a Washington por parte de muitos latino-americanos nos anos seguintes.

Em 1970, conspirou com a CIA sobre a melhor forma de desestabilizar e derrubar o presidente chileno marxista mas democraticamente eleito, Salvador Allende, ao mesmo tempo que afirmava num memorando na sequência do sangrento golpe de Estado argentino em 1976 que os ditadores militares deveriam ser encorajados.

Quando Ford perdeu para Jimmy Carter, um democrata, em 1976, os dias de Kissinger nas instâncias do poder governamental estavam em grande parte encerrados. O próximo republicano na Casa Branca, Ronald Reagan, distanciou-se de Kissinger, que considerava fora de sintonia com o seu eleitorado conservador.

Depois de deixar o governo, Kissinger criou uma empresa de consultoria de alto preço e poder em Nova Iorque, que oferecia aconselhamento à elite empresarial mundial. Ele atuou em conselhos de empresas e em vários fóruns de política externa e segurança, escreveu livros e tornou-se comentarista regular da mídia sobre assuntos internacionais.

Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush escolheu Kissinger para chefiar um comitê de investigação. Mas os protestos dos democratas, que viam um conflito de interesses com muitos dos clientes da sua empresa de consultoria, forçaram Kissinger a renunciar ao cargo.

Divorciado de sua primeira esposa, Ann Fleischer, em 1964, casou-se com Nancy Maginnes, assessora do governador de Nova York, Nelson Rockefeller, em 1974. Teve dois filhos com a primeira.