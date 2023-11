Papa confirma que participará da COP28 em Dubai

O papa Francisco confirmou neste domingo (26) que viajará até Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da COP28.

Esta será a primeira vez que um líder da Igreja Católica irá a uma conferência da ONU sobre as mudanças climáticas desde seu início, em 1995, em Berlim.

"Além da guerra, nosso mundo está ameaçado por outro grande perigo, o climático, que põe em risco a vida na terra, especialmente as gerações futuras. E isso é contrário ao plano de Deus, que criou tudo para a vida", disse o religioso no Angelus, através de videoconferência da capela da Casa Santa Marta, em um apelo lido em seu nome pelo monsenhor Paulo Braida.

"No próximo fim de semana irei aos Emirados Árabes Unidos para falar na COP28 em Dubai, Agradeço a todos aqueles que acompanharão esta viagem com orações e com o compromisso de levar a sério a proteção da nossa casa comum", acrescentou.

A confirmação do Pontífice aconteceu mesmo em meio ao quadro de gripe que vem sofrendo, com uma inflamação nos pulmões.

O religioso introduziu a recitação do Angelus da capela da Casa Santa Marta em virtude do resfriado, enquanto Braida leu a reflexão da cerimônia.

"Hoje não posso olhar pela janela porque tenho esse problema de inflamação nos pulmões, e quem vai ler a reflexão será dom Braida, que os conhece bem porque é ele quem os faz e sempre os faz tão bem. Muito obrigado pela sua presença", disse o Jorge Mario Bergoglio.

A COP28 está agendada para acontecer entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro.

Francisco, de 86 anos, tem a proteção do meio ambiente como uma das marcas de seu pontificado e, inclusive, chegou a fazer um apelo aos negacionistas das mudanças climáticas e a políticos, principalmente depois dos recentes eventos extremos. (com Ansa)