Hamas liberta mais reféns israelenses e estrangeiros no segundo dia de trégua em Gaza

O Hamas entregou 13 reféns israelitas e quatro estrangeiros ao Comité Internacional da Cruz Vermelha neste sábado à noite, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, depois de uma breve interrupção no início do acordo para libertar cativos ter sido superada com a mediação do Qatar e do Egito.

O acordo de reféns de Gaza voltou aos trilhos após um atraso temporário devido a uma disputa sobre o fornecimento de ajuda ao norte do enclave sitiado.

"13 israelenses e 4 estrangeiros foram recebidos pelo CICV Cruz Vermelha] e estavam a caminho de Rafa", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, na plataforma de mídia social X, antigo Twitter.

Imagens de TV mostraram veículos da Cruz Vermelha na travessia de Rafah entre Gaza e o Egito.

Uma autoridade palestina familiarizada com a diplomacia disse que o Hamas continuará com a trégua de quatro dias acordada com Israel, a primeira pausa nos combates em sete semanas de guerra.

Al Ansari disse anteriormente que um breve atraso e obstáculo à libertação dos reféns foram superados por meio de contatos com ambos os lados, acrescentando que 39 civis palestinos seriam libertados em troca.

Entre os reféns israelenses, oito devem ser crianças e outras cinco mulheres, disse Al Ansari, enquanto os palestinos a serem libertados das prisões israelenses serão formados por 33 crianças e seis mulheres.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, sobre o acordo com os reféns, disse Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Cerca de 3 horas e meia depois da ligação, a Casa Branca soube pelos cataris que o acordo estava de volta e que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) estava se movendo para recolher os reféns, acrescentou Watson.

O braço armado do Hamas havia dito anteriormente que estava adiando a segunda rodada de libertações de reféns programada para sábado até que Israel cumprisse todas as condições de trégua, incluindo o compromisso de deixar caminhões de ajuda entrar no norte de Gaza.

O porta-voz do Hamas, Osama Hamdan, disse que apenas 65 dos 340 caminhões de ajuda que entraram em Gaza desde sexta-feira chegaram ao norte de Gaza, o que foi "menos da metade do que Israel concordou".

As Brigadas Al-Qassam também disseram que Israel não respeitou os termos da libertação dos prisioneiros palestinos. Qadura Fares, comissária palestina para prisioneiros, disse que Israel não libertou os detidos por antiguidade, como era esperado.

O ministro da Agricultura, Avi Dichter, membro do gabinete de segurança de Israel, disse ao Channel 13 News que Israel estava "cumprindo o acordo" com o Hamas mediado pelo Catar.

Israel disse que 50 caminhões com alimentos, água, equipamentos de abrigo e suprimentos médicos foram enviados para o norte de Gaza sob supervisão da ONU, a primeira entrega significativa de ajuda no país desde o início da guerra.

A breve disputa sobre a trégua levantou preocupações sobre a boa implementação do acordo de reféns, depois que 13 mulheres e crianças israelenses foram libertadas pelo Hamas na sexta-feira. Cerca de 39 mulheres e adolescentes palestinos foram libertados das prisões israelenses.

CESSAR-FOGO ESTENDIDO

Um total de 50 reféns serão trocados por 150 prisioneiros palestinos durante quatro dias sob a trégua, a primeira interrupção dos combates desde que os combatentes do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo cerca de 240 reféns.

Em resposta a esse ataque, Israel prometeu destruir os militantes do Hamas que governam Gaza, lançando bombas e projéteis sobre o enclave e lançando uma ofensiva terrestre no norte. Até o momento, cerca de 14.800 pessoas, cerca de 40% delas crianças, foram mortas, informaram as autoridades de saúde palestinas neste sábado.

Antes do adiamento da última troca de reféns e prisioneiros, o Egito, que controla a passagem fronteiriça de Rafa, por onde o fornecimento de ajuda foi retomado para o sul de Gaza, disse ter recebido "sinais positivos" de todas as partes sobre uma possível extensão da trégua.

Israel disse que o cessar-fogo pode ser estendido se o Hamas continuar a libertar reféns a uma taxa de pelo menos 10 por dia. Uma fonte palestina disse que até 100 reféns poderiam ser libertados.

DANÇANDO PELA ALEGRIA

A curta disputa sobre a implementação do acordo de trégua contrastou com cenas de alegria no início do dia, quando os reféns se reuniram com suas famílias.

Depois de quase 50 dias em cativeiro em Gaza, Ohad Munder, de nove anos, correu pelo corredor de um hospital em Israel para os braços de seu pai, mostraram imagens divulgadas pelo hospital.

Ele e outras três crianças libertadas ao mesmo tempo estavam em condições relativamente boas, disse Gilat Livni, diretor de pediatria do centro, a repórteres.

"Eles compartilharam experiências, ficamos acordados com eles até tarde da noite e foi interessante, perturbador e comovente", disse Livni.

"Sonhei que voltamos para casa", disse outra refém, Raz Asher, de quatro anos, enquanto se sentava nos braços do pai em uma cama de hospital depois que ela, sua mãe e irmã mais nova foram libertadas. "Agora o sonho se tornou realidade", respondeu seu pai, Yoni.

Para os palestinos, no entanto, a alegria com a libertação dos prisioneiros das prisões israelenses tinha um tom amargo. A polícia israelense foi vista invadindo a casa de Sawsan Bkeer nessa sexta-feira, pouco antes de sua filha Marah, de 24 anos, ser libertada. A polícia israelense não quis comentar.

"Não há alegria real, mesmo essa pequena alegria que sentimos enquanto esperamos", disse Sawsan Bkeer. "Ainda temos medo de nos sentirmos felizes", disse ela.