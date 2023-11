Fernández recebe Milei para iniciar transição de governo

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebe nesta terça-feira (21) o mandatário eleito Javier Milei para dar início ao processo de transição no país.

Vencedor do segundo turno das eleições com 55,7% dos votos, o economista ultraliberal toma posse no próximo dia 10 de dezembro, aniversário de 40 anos da volta da democracia após a ditadura militar.

Fernández e Milei estão reunidos na residência presidencial da Quinta de Olivos, nos arredores de Buenos Aires.

Já o candidato derrotado Sergio Massa, que cogitara se licenciar do cargo de ministro da Economia, decidiu continuar na função até a posse de Milei, segundo o jornal Clarín, e montou uma equipe de transição para dialogar com assessores do ultraliberal. (com Ansa)