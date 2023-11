Eleições argentinas: Sergio Massa reconhece derrota no pleito

O candidato presidencial argentino do União pela Pátria, Sergio Massa, admitiu a vitória de Javier Milei, do A Liberdade Avança, no segundo turno das eleições deste domingo (19).

Massa expressou que os resultados não corresponderam às expectativas, e mandou seus parabéns a Javier Milei, desejando-lhe boa sorte, pois reconhece que ele é o presidente escolhido pela maioria dos argentinos para liderar nos próximos quatro anos, conforme anunciado em seu discurso aos apoiadores.

Milei, representante da extrema-direita, emergiu como o novo presidente eleito da Argentina superando tanto o ministro da Economia quanto o influente peronismo. Esse desfecho marca uma significativa mudança em direção à extrema direita no cenário político argentino, ocorrendo em meio a uma severa crise econômica e hiperinflação no país.

Ao longo da campanha, Milei prometeu introduzir mais agitação em um cenário político e econômico já tumultuado na Argentina. Suas propostas incluem a abolição do Banco Central, a dolarização da economia e a adoção de uma abordagem econômica "libertária". Além disso, a campanha de Milei ficou conhecida por defender abertamente a "tirania".