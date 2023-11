Israel diz que salvar reféns tem prioridade sobre derrotar Hamas

O governo de Israel afirmou neste sábado (18) que a libertação de reféns tem prioridade sobre o objetivo de destruir o grupo fundamentalista Hamas.

A declaração chega após milhares de pessoas terem se reunido diante do gabinete do premiê Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, para exigir mais esforços para resgatar as pessoas capturadas nos atentados de 7 de outubro.

"O retorno dos reféns a Israel é a prioridade suprema e precede inclusive a demolição do Hamas", disse o ministro Gadi Eisenkot, integrante do gabinete de guerra de Netanyahu, a uma delegação de familiares dos indivíduos raptados.

"A destruição do Hamas exige tempo, enquanto não há tempo a perder para os reféns", acrescentou. Na próxima segunda, o premiê deve se reunir com parentes dos sequestrados.

Estima-se que o Hamas ainda tenha mais de 200 israelenses como reféns em Gaza, muitos deles com dupla nacionalidade. (com Ansa)