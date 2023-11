Papa Francisco critica medicina a pagamento

O papa Francisco criticou neste sábado (18) a "medicina a pagamento" e defendeu um sistema de saúde que esteja "a serviço do povo", durante audiência no Vaticano com pediatras e otorrinolaringologistas italianos.

Em seu discurso, o líder católico disse que a saúde pública na Itália está fundada em "princípios de universalidade, equidade e solidariedade, que hoje arriscam não ser aplicados".

"Por favor, conservem esse sistema, que é popular no sentido de serviço ao povo, e não caiam na ideia da medicina pré-paga ou a pagamento e nada mais", acrescentou o Papa.

Durante o pronunciamento, Francisco afirmou ainda que o direito à saúde faz "parte do patrimônio da doutrina social da Igreja". "É um direito de todos, especialmente dos mais frágeis, porque a saúde é um bem comum", declarou. (com Ansa)