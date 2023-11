Terremoto atinge centro da Itália e provoca susto

Um terremoto de magnitude 4.0 na escala Richter foi registrado no fim da tarde dessa terça-feira (14) na região de Marcas, centro da Itália.

O abalo sísmico foi sentido de modo particularmente intenso nas províncias de Fermo, Ancona e Ascoli Piceno.

Mapa tem assinalado o epicentro do tremor Reprodução

Segundo dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o epicentro ocorreu três quilômetros ao sul da cidade de Montelparo, a uma profundidade de 21 quilômetros.

Ainda não há notícias sobre danos ou vítimas. "Parece que não há problemas, ainda que o terremoto tenha sido percebido nitidamente", disse à ANSA o prefeito de Fermo, Paolo Calcinaro, acrescentando que muitos cidadãos ligaram assustados para os bombeiros.

A Itália fica em uma das zonas com maior atividade sísmica no planeta, na junção das placas tectônicas africana e eurasiática, as quais se chocam constantemente. (com Ansa)