Justiça torna Daniel Alves réu por agressão sexual

Um tribunal de Barcelona enviou o ex-jogador Daniel Alves a julgamento pela acusação de agressão sexual de uma jovem em uma boate na cidade espanhola em dezembro de 2022.

A Justiça do país ibérico confirmou a ordem emitida em primeira instância e decretou a abertura do processo de julgamento.

Após o despacho, as partes terão pelo menos cinco dias para apresentar os documentos necessários para iniciar o processo. O julgamento, segundo a imprensa local, poderá acontecer ainda neste mês.

As autoridades catalãs disseram que os depoimentos da vítima, das testemunhas e dos peritos sustentam provas suficientes para julgar Daniel Alves pelo crime de violência sexual.

Caso seja condenado, o ex-jogador do Barcelona e da Juventus poderá pegar oito a 10 anos de prisão.

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, o ex-lateral está preso no Centro Penitenciário Brians sob acusação de estuprar uma mulher de 22 anos dentro de um banheiro da área VIP da boate Sutton. (com Ansa).