Grupo de 32 brasileiros atravessa Rafah e já está no Egito; 2 pessoas da lista decidem ficar em Gaza

Na manhã deste domingo (12), o Itamaraty informou sobre a passagem de um grupo de 32 brasileiros e familiares pelo controle migratório palestino de Gaza e sua entrada no Egito.



Segundo a nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, duas pessoas do grupo da lista original, que contava com 34 nomes, desistiram da repatriação.

Grupo de 32 brasileiros e familiares já se encontra em território egípcio, onde foi recebido por equipe da embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação. — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) November 12, 2023

Os brasileiros, que se encontravam no posto de Rafah desde às 3h da madrugada (no horário de Brasília), foram recebidos pelo pessoal da embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela fase final da operação de repatriação.



Conforme a entidade, o grupo deverá seguir de ônibus até a cidade de Al-Arish, onde vai embarcar no avião da Força Aérea Brasileira (FAB).



Ao chegarem ao Brasil, as pessoas repatriadas deverão permanecer por duas noites se recuperando em Brasília, em um alojamento da FAB.



Ao todo, a lista inicial inclui os nomes de 24 brasileiros, sete palestinos com residência no país e três familiares que esperavam deixar a Faixa de Gaza desde a nova escalada do conflito em 7 de outubro. (com Sputnik Brasil)