'Situação dos brasileiros em Gaza é absurda', diz Celso Amorim

O assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, Celso Amorim, classificou nesta segunda-feira (6) como "absurdo" a demora para a autorização da saída dos mais de 30 brasileiros que pediram para ser repatriados da Faixa de Gaza.

"Não houve uma explicação para a não inclusão de brasileiros [entre os autorizados a deixar Gaza], simplesmente foram dando prioridade a outros países, estamos há mais de 15 dias pedindo liberação.

É uma situação absurda para 32 pessoas, 15 crianças", destacou o diplomata ao jornal O Globo.

Lula tem falado sobre a repatriação pela fronteira da Faixa de Gaza com o Egito com seus homólogos de Israel, Egito e da Autoridade Palestina. No sábado, Amorim discutiu sobre esse tema com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan.

O ex-chanceler Amorim participará nesta quarta-feira (8) em Paris de uma cúpula convocada pelo presidente, Emmanuel Macron, para tratar sobre a guerra no Oriente Médio e suas consequências humanitárias. (com Ansa)