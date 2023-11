Terremoto no Nepal deixa ao menos 157 mortos

Um terremoto de magnitude 5,6 deixou ao menos 157 mortos no Nepal, sendo 105 em Jajarkot e 52 em Rukum.

Famílias foram acordadas pelos tremores, que destruíram casas, especialmente habitações de barro, nas comunidades dos distritos isolados do oeste da república do Himalaia.

Forças de segurança estão atuando em operações de socorro à população.

O balanço atualizado foi divulgado pelo porta-voz da polícia nacional, Kuber Kathayat. Já o porta-voz do Ministério do Interior, Narayan Prasad Bhattarai, disse que é improvável que o número de vítimas aumente significativamente. (com Ansa)