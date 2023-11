EUA buscam pausas na guerra enquanto tropas israelenses cercam a Cidade de Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv nesta sexta-feira (3) para pressionar por pausas humanitárias na guerra de Gaza, depois que Israel disse que suas tropas cercaram a maior cidade do enclave palestino, o foco de seu esforço para acabar com o Hamas.

As forças israelenses atacaram novamente a Faixa de Gaza por terra, mar e ar durante toda a noite, em meio ao alarme global sobre as condições horríveis dentro do território sitiado e o aumento do número de mortes de civis palestinos.

Os grupos militantes aliados Hamas e Jihad Islâmica disseram que seus combatentes detonaram dispositivos explosivos contra o avanço das tropas, lançaram granadas de drones e dispararam morteiros e foguetes antitanque em uma feroz guerra urbana em torno de edifícios destruídos.

Blinken, em sua segunda viagem a Israel em um mês, deverá discutir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu medidas concretas para minimizar os danos aos civis em Gaza, onde alimentos, combustível, água e remédios estão acabando, edifícios foram destruídos e milhares de pessoas fugiram de suas casas para escapar dos bombardeios implacáveis.

A Casa Branca disse que qualquer pausa nos combates deveria ser temporária e localizada. Rejeitou os apelos dos países árabes e de vários outros países para um cessar-fogo total na guerra, agora no seu 28º dia.

“Quando vejo uma criança palestina – um menino, uma menina – retirada dos escombros de um prédio desabado, isso me atinge tanto no estômago quanto ver uma criança de Israel ou de qualquer outro lugar”, disse Blinken aos repórteres antes de partir para Israel.

“Portanto, isso é algo ao qual temos a obrigação de responder, e o faremos.”

As autoridades de saúde de Gaza dizem que pelo menos 9.061 pessoas – muitas delas mulheres e crianças – foram mortas desde que Israel iniciou o ataque ao enclave de 2,3 milhões de pessoas, em retaliação aos ataques mortais de militantes do Hamas no sul de Israel.

Israel diz que o Hamas matou 1.400 pessoas, a maioria civis, e fez mais de 240 reféns nos ataques de 7 de outubro, o dia mais mortal dos seus 75 anos de história.

CERCADO

Nessa quinta-feira (2), Netanyahu disse que os militares cercaram a cidade de Gaza e estavam avançando. Os militares israelenses disseram nesta sexta-feira que seus aviões de guerra, artilharia e marinha atingiram alvos do Hamas durante a noite, matando vários militantes, incluindo Mustafa Dalul, um comandante do Hamas que disse ter dirigido o combate em Gaza.

Não houve confirmação imediata do Hamas.

Num ataque aéreo israelita em Khan Younis, no sul de Gaza, um jornalista local que trabalhava para a televisão oficial Palestina e pelo menos nove membros da sua família imediata foram mortos na sua casa, disseram familiares e autoridades de saúde.

Os Emirados Árabes Unidos, um dos poucos estados árabes com laços diplomáticos com Israel, disseram nesta sexta-feira que estavam trabalhando “incansavelmente” para um cessar-fogo imediato, alertando que o risco de repercussões regionais e de uma nova escalada era real.

Israel rejeitou estes apelos, dizendo que tem como alvo os combatentes do Hamas, a quem acusa de se esconderem intencionalmente entre a população e edifícios civis.

Blinken deve se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, em Amã, nesse sábado (4). Num comunicado, Safadi disse que Israel deve acabar com a guerra em Gaza, onde disse estar a cometer crimes de guerra ao bombardear civis e impor um cerco.

Os militares israelitas disseram que as suas tropas e tanques encontravam minas e armadilhas à medida que avançavam em Gaza. Os combatentes do Hamas utilizavam uma vasta rede de túneis subterrâneos para realizar ataques de ataque e fuga.

Israel disse que perdeu 23 soldados na ofensiva.

Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, disse num discurso televisionado que o número de mortos de Israel em Gaza era muito maior. “Seus soldados retornarão em sacos pretos”, disse ele.

Duas autoridades norte-americanas, falando sob condição de anonimato, disseram que os Estados Unidos estavam a sobrevoar Gaza com drones para recolher de informações e ajudar a localizar reféns.

CRUZANDO

A passagem de Rafah, de Gaza para o Egito, deveria ser aberta pelo terceiro dia nesta sexta-feira para evacuações limitadas, sob um acordo mediado pelo Catar que visa permitir que alguns portadores de passaportes estrangeiros, seus dependentes e alguns feridos de Gaza saiam do enclave.

Segundo autoridades fronteiriças, mais de 700 cidadãos estrangeiros partiram para o Egito via Rafah nos dois dias anteriores. Dezenas de palestinos gravemente feridos também deveriam atravessar. Israel pediu a países estrangeiros que enviassem navios-hospital para eles.

Israel também enviou de volta cerca de 7.000 trabalhadores palestinos em Israel e na Cisjordânia antes de 7 de outubro para Gaza através da passagem de Kerem Shalom, no sul. Os trabalhadores disseram que foram detidos e maltratados pelas autoridades israelenses.

Aqueles que vivem na Cidade de Gaza e no norte terão de encontrar abrigo noutro local, uma vez que as forças israelitas cortaram estradas.

Enquanto Israel intensifica o seu ataque contra o Hamas, diplomatas nas Nações Unidas, em Washington e no Médio Oriente, começaram a apresentar ideias para uma Gaza pós-Hamas - desde que Israel consiga remover o grupo militante apoiado pelo Irã, que governa o enclave desde 2007.

Até agora, Israel não conseguiu encontrar uma solução final para o conflito, e uma fonte familiarizada com o assunto disse que as discussões incluem o envio de uma força multinacional, uma administração provisória liderada pelos palestinos que excluiria o Hamas, uma solução provisória para a segurança e o governo, papel para os estados árabes vizinhos e supervisão temporária do território pela ONU.

Um grupo de especialistas independentes em direitos humanos das Nações Unidas alertou que os palestinos em Gaza correm “grave risco de genocídio”. A missão israelita junto da ONU em Genebra classificou os comentários do relator como "deploráveis e profundamente preocupantes" e culpou o Hamas pelas mortes de civis.

Os palestinos presos na Cidade de Gaza esperavam que uma trégua pudesse ser alcançada em breve.

“Será que o mundo espera que centenas de milhares de pessoas que se recusam a deixar as suas casas, que não têm culpa, mas que não querem deixar o seu país, sejam massacradas por Israel?” perguntou um.