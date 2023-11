Por 138 votos a 2, Assembleia Geral da ONU aprova fim do embargo dos EUA contra Cuba

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, nesta quinta-feira (2), mais uma resolução exigindo o fim do embargo econômico, financeiro e comercial imposto há 61 anos pelos Estados Unidos contra Cuba. A resolução, entretanto, tem valor meramente simbólico e não implicará na revisão do embargo.

Esse foi o 31º ano consecutivo em que a ONU aprovou uma resolução para o embargo contra a ilha caribenha. Ao todo, 187 países votaram a favor da resolução. Somente Estados Unidos e Israel, maior aliado dos interesses imperialistas norte-americanos, votaram contra. A Ucrânia, que tornou-se outro aliado desde o início da guerra contra a Rússia, se absteve.

O embargo dos EUA contra Cuba foi estabelecido em fevereiro de 1962, durante a Guerra Fria, pelo então presidente John F. Kennedy. Tratava-se de uma retaliação à nacionalização de empresas estadunidenses após o triunfo da Revolução Cubana.

A obstrução proíbe, entre outros pontos, que indivíduos, instituições governamentais, organizações subvencionadas com verbas públicas, empresas que operam nos Estados Unidos e filiais de empresas estadunidenses em outros países façam qualquer tipo de negócio com Cuba. O governo dos Estados Unidos também tem tradicionalmente suspendido ajuda financeira a países que tentam estreitar laços comerciais com a nação caribenha.

Nos últimos anos, a Casa Branca justificou as sanções impostas à ilha com base em duas questões: violações de direitos humanos e o apoio de Havana ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela.

De acordo com um relatório elaborado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, a pedido da Assembleia Geral, “a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito".

Cuba vive sua pior crise econômica em três décadas com escassez de alimentos, remédios e combustíveis, enquanto enfrenta apagões diários devido à tecnologia obsoleta de suas usinas termelétricas, agravada pelos efeitos da pandemia de coronavírus.

Os efeitos do embargo também privam o país de constituir parcerias comerciais amplas e causando escassez de produtos básicos, incluindo suprimentos médicos e itens de primeira necessidade. Estima-se que o embargo tenha causado um prejuízo de quase 800 bilhões de dólares à economia cubana ao longo das últimas seis décadas.