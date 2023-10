Argentina: nova pesquisa eleitoral mostra Massa 11 pontos à frente de Milei

A menos de três semanas para o segundo turno que definirá o próximo presidente da Argentina, uma nova pesquisa mostra o peronista Sérgio Massa, atual ministro da economia de Alberto Fernández, com larga vantagem sobre o ultradireitista Javier Milei, apoiado oficialmente pela terceira colocada no pleito, Patricia Bullrich, além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos extremistas.

Este é o terceiro levantamento após o primeiro turno do dia 22 de outubro e, neste caso, é o que dá maior margem a favor do candidato Unión por la Patria: 11,4 pontos. Os números foram divulgados pelo jornal Clarín nesta terça-feira (31)

O Proyección, responsável pelo levantamento, foi um dos institutos mais precisos nas sondagens sobre o primeiro turno. Na ocasião, ao contrário de diversas pesquisas, Massa superou Milei e terminou em primeiro lugar. Na rodada divulgada nesta terça, Massa aparece com 44,6% das intenções de voto, contra 33,2% do autodeclarado "libertário".

Há também 8,3% de indecisos, 5,9% de votos nulos ou em branco e 7% que não pretendem votar. Enquanto Sérgio Massa tem 40,5% de rejeição, Milei aparece com 45,3% no mesmo quesito.

O instituto consultou 1.459 eleitores online, entre segunda e terça-feira passada, logo após o primeiro turno. A margem de erro é 2,63 pontos percentuais para cima ou para baixo.



Outras pesquisas

As outras pesquisas conhecidas até agora, também divulgadas pelo Clarín, apresentam resultados diferentes. A CB Consultora Opinión Pública, outra empresa que previu muito bem o resultado das eleições de 22 de outubro, coloca Milei ligeiramente à frente, com 50,7% contra 49,3%, projetando apenas os votos afirmativos.

Já a Analogías, uma empresa de pesquisa que trabalha há anos para os Kirchner, tem Massa na liderança, mas com uma diferença menor do que a Proyección: 42,4% contra 34,3%.

Na análise mais detalhada da última pesquisa, o que mais chama a atenção é como o voto de Patricia Bullrich se divide (ela obteve 23,83%, mais de 6,2 milhões de votos). De acordo com a Proyección, apenas 24,1% desse eleitorado agora votaria em Milei, enquanto 14,1% optaria por Massa. O restante se dividiria entre votos em branco, nulos, abstenção ou ainda estão indecisos.