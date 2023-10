Atirador que matou 18 pessoas no Maine, nos EUA, é encontrado morto com sinais de suicídio

Autoridades policiais informaram, na sexta-feira (27), que o atirador Robert Card, que matou 18 pessoas na cidade de Lewiston, a segunda mais populosa do Maine, nos Estados Unidos, foi encontrado morto em uma cidade vizinha onde o massacre aconteceu, na quarta-feira passada (26).

Em entrevista a jornalistas, a governadora Janet Mills afirmou que estava aliviada ao saber que o criminoso, que era instrutor de tiro e reservista do Exército, "não é mais uma ameaça para ninguém".

"Hoje, a cidade de Lewiston e o Estado do Maine começam a seguir em frente em uma longa jornada em direção à cura. Vamos nos curar juntos", disse Mills. Ela declarou também que informou o presidente Joe Biden. As informações são da CNN.

Segundo relatos publicados pela mídia dos EUA, o corpo de Card, de 40 anos, foi encontrado em uma região arborizada próximo da cidade de Lisbon, a cerca de 13 km de Lewiston, onde o atirador matou as 18 pessoas e feriu outras 13. O município, com menos de 10 mil habitantes, fica nas proximidades de onde um carro, que seria do criminoso, foi localizado abandonado.

As buscas pelo atirador duraram dois dias. Nas primeiras horas após o ataque, os moradores da região foram orientados a ficarem trancados em casa. A recomendação para a reabertura do comércio só veio nesta sexta-feira.

“Como muitas pessoas, estou respirando aliviada esta noite", disse a governadora do Maine, Janet Mills, em uma entrevista coletiva.

Agentes do FBI também foram mobilizados nas buscas. Na quinta-feira (26), policiais e outros agentes de segurança chegaram a cercar uma casa que estaria ligada ao criminoso. No entanto, ninguém foi encontrado. Após o corpo do atirador ser encontrado, o comissário do Departamento de Segurança Pública do Maine disse que o criminoso, aparentemente, atirou contra si mesmo.

As autoridades já identificaram todas as vítimas, que incluem um casal de cerca de 70 anos e um adolescente de 14, que morreu com o pai.