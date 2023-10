Atirador mata ao menos 22 pessoas e deixa outras 60 feridas nos Estados Unidos

Um atirador matou ao menos 22 pessoas e deixou outras 60 feridas na cidade de Lewiston, a segunda mais populosa do estado do Maine, com cerca de 38 mil pessoas, na noite desta quarta-feira (25), segundo a polícia do município afirmou à imprensa local.

Se o número de vítimas for confirmado, este será o 6º tiroteio em massa mais mortal da história dos Estados Unidos, de acordo com o instituto Gun Violence Archive. Também seria superior ao número anual de homicídios em todo o Maine. Em 2022, ocorreram 29 homicídios no estado, que tem uma população de quase 1,4 milhão, segundo estatísticas do Departamento de Segurança Pública do Estado. Em 2020, foram 20.

Em publicação no Facebook, a polícia de Lewiston afirma que está lidando com um incidente no restaurante Schemengees Bar and Grill e na pista de boliche Sparetime Recreation. Há relatos de tiros também em um centro de distribuição da rede Walmart.

A polícia acredita saber quem é o suspeito do tiroteio, disse Jonathan Dienst, colaborador de justiça da NBC News.

“Eles acreditam que o identificaram e estão procurando ativamente por ele e pelo veículo que acreditam que ele dirige. Mas, quanto ao motivo, não há indicação do motivo pelo qual o tiroteio ocorreu”, disse Dienst.

A investigação apura se um outro criminoso está envolvido no ataque. O suspeito, que foi visto com um rifle de assalto, está foragido. A delegacia divulgou imagens para identificação.

O ataque fez com que o governo emitisse um aviso para que os moradores buscassem locais seguros e não saíssem de suas casas. Lojas e empresas também foram aconselhadas a fecharem as portas. As escolas públicas em Lewiston também não vão abrir as portas nesta quinta-feira, anunciou o superintendente do distrito.

"Ainda há muitas incógnitas neste momento. As informações avançam rapidamente, mas nem sempre com precisão", disse Jake Langlais, o superintendente, em mensagem no site do distrito. “Por favor, continuem abrigados no local ou fiquem em segurança. Continuaremos a atualizá-los com informações e próximos passos, conforme apropriado.”

Uma rede de saúde estadual afirmou que está atendendo a um evento de vítimas em massa de um tiroteio. "A Central Maine Healthcare está em coordenação com os hospitais da área para receber pacientes", publicou em comunicado.

O FBI ofereceu pessoal e recursos às autoridades locais. A governadora do Maine, Janet Mills, disse que foi informada sobre a situação. O presidente dos EUA, Joe Biden, também está acompanhando os desdobramentos.

"Peço a todas as pessoas da região que sigam as orientações das autoridades estaduais e locais. Continuarei a monitorar a situação e permanecerei em contato próximo com as autoridades de segurança pública", disse a governadora no Facebook.