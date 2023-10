Líderes de Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmica se reúnem no Líbano para discutir aliança

O chefe do grupo libanês Hezbollah reuniu-se, no Líbano, com líderes das facções militantes palestinas Hamas e Jihad Islâmica. No encontro, foram discutidos os caminhos para se “alcançar uma vitória real para a resistência” no confronto com Israel, disse o grupo nesta quarta-feira (25), em comunicado citado pela agência Reuters. Não foi informado quando a reunião foi realizada.

Conforme o Hezbollah, "houve uma avaliação das posições internacionais que estão sendo tomadas" e o que os grupos precisam fazer para "conseguir uma vitória real para a resistência na Faixa de Gaza e na Palestina", detendo "a agressão brutal" de Israel. "Houve acordo sobre a continuação da coordenação" entre os três grupos, afirmou o Hezbollah.

O Hezbollah, grupo fortemente armado sediado no Líbano e apoiado pelo Irã, vem realizando ataques contra as forças de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já ordenou que moradores de 42 comunidades e da cidade de Kiryat Shmona, todas próximas à fronteira com o Líbano, deixassem a região.

As Forças de Defesa de Israel intensificaram os ataques a infraestruturas militares do Hezbollah. Jonathan Conricus, porta-voz da FDI, disse na semana passada que o grupo está se envolvendo em um “jogo muito perigoso” ao atacar alvos israelenses. Segundo ele, as ações do Hezbollah podem arrastar “o Líbano para uma guerra”.

O Hezbollah anunciou na quarta-feira que mais dois de seus combatentes foram mortos, aumentando o número de mortos em suas fileiras para 40 combatentes desde o início do conflito.

Com Reuters