Rússia barra proposta de 'pausa humanitária' dos EUA na ONU

Segue o impasse no Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas (ONU) sobre o conflito que já matou quase sete mil pessoas no Oriente Médio. A Rússia anunciou, nesta terça-feira (24), que irá vetar a resolução proposta pelos EUA para lidar com a crise na Faixa de Gaza e que irá apresentar uma nova resolução, incluindo elementos das ideias circuladas pelo Itamaraty nos últimos dias - e que foram vetados pelos EUA. A informação é do colunista político Jamil Chade.

Apesar dos esforços contínuos dos membros do colegiado para buscarem um cessar fogo, as negociações não avançaram, resultando no adiamento da consideração da nova resolução proposta pelos EUA. Com o impasse, os palestinos de Gaza vivem em uma condição vulnerável, com o acesso limitado a medicamentos, água, alimentos, eletricidade e combustíveis.

A resolução americana, apresentada uma semana após o veto à proposta brasileira, foi objeto de intensas negociações, incluindo uma cláusula negociada pelo governo brasilerio que solicitava pausas no bombardeio para garantir o acesso seguro e ininterrupto de ajuda humanitária. No entanto, a insistência dos EUA em condenar o Hamas e poupar Israel não foi bem recebida por Rússia, China e países árabes.

Antony Blinken, o chefe da diplomacia dos EUA, admitiu nesta terça-feira em seu discurso que uma pausa humanitária pode ser estabelecida e que a população civil deve ser protegida. Mas insistiu que tal posição precisa ser acompanhada por uma condenação clara do Hamas.

Instantes depois, foi a vez do Kremlin tomar a voz e anunciar que não aceitará o texto americano. Para o governo de Vladimir Putin, a proposta dos EUA é "politizada" e "inapropriada". "Vamos apresentar nossa própria resolução", avisou o embaixador russo, Vasily Nebenzy.