Israel lança panfletos em Gaza para rastrear reféns

O Israel lançou nesta terça-feira (24) panfletos na cidade de Khan Younes, no sul da Faixa de Gaza, pedindo para que a população local ajude na busca de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas.

"Se pretende um futuro melhor para si e para os seus filhos, nos envie informações credíveis e úteis sobre os reféns.

Garantimos a vocês máxima discrição, proteção e até uma recompensa financeira", diz o folheto, que menciona vários possíveis canais de comunicação.

Os panfletos, que foram distribuídos por aviões, foram lançados na região pouco tempo depois de o Hamas ter libertado duas idosas israelenses que haviam sido capturadas durante os ataques terroristas do grupo em 7 de outubro.

Yocheved Lifshitz, de 85 anos, disse hoje (24) em uma coletiva de imprensa que passou "por um inferno" durante o período em que permaneceu sob as mãos do Hamas.

Embora o grupo fundamentalista islâmico tenha libertado quatro pessoas, a estimativa é que o Hamas ainda possua sob seu domínio mais de 200 reféns, incluindo cidadãos estrangeiros.

O Hamas prometeu que vai liberar mais reféns em um futuro próximo, mas somente "quando as condições no terreno o permitirem". (com Ansa)