Argentina: 'Sei que muitos dos que votaram em nós são os que mais sofrem', disse Massa após os resultados do 1º turno

A coalizão peronista governista da Argentina destruiu as expectativas de liderar as eleições gerais do país no domingo, preparando o cenário para um segundo turno polarizado no próximo mês entre o ministro da Economia, Sergio Massa, e o radical libertário de extrema direita Javier Milei .

Massa teve 36,6% dos votos, à frente de Milei com pouco mais de 30%, enquanto a conservadora Patricia Bullrich ficou atrás com 23,8%, com quase 98% dos votos contados, um resultado que desafiou as pesquisas pré-eleitorais que previam uma vitória libertária.

A surpreendente força dos peronistas, apesar de a inflação ter atingido os três dígitos pela primeira vez desde 1991, cria uma intrigante segunda volta a 19 de Novembro entre dois modelos económicos totalmente opostos para o país em apuros.

O resultado alivia as preocupações sobre uma mudança radical nas políticas no caso de uma vitória decisiva para Milei, que propôs dolarizar a economia e fechar o banco central, mas ainda deixa o país com poucas respostas para a sua pior crise económica em duas décadas.

Os argentinos foram às urnas no domingo em meio aos problemas econômicos e à crescente raiva da elite tradicional.

“Sei que muitos dos que votaram em nós são os que mais sofrem”, disse Massa após os resultados. “Nosso país vive uma situação complexa, difícil, cheia de desafios a enfrentar... não vou decepcioná-los”.

Muitos culparam os peronistas, mas Massa - um moderado - respondeu que as redes de segurança social e os subsídios do governo eram fundamentais para muitos argentinos em dificuldades, incluindo uma recente façanha que mostrava como as tarifas de comboio e autocarro poderiam aumentar acentuadamente se ele perdesse.

Essa mensagem parece ter atingido o alvo.

“O peronismo é o único espaço que oferece a possibilidade de que os mais pobres de nós tenham coisas básicas ao nosso alcance”, disse o pedreiro Carlos Gutierrez, 61 anos, enquanto ia votar no domingo.

Milei, entretanto, propõe medidas radicais, como a dolarização da economia, e criticou os principais parceiros comerciais, a China e o Brasil. Ele também é a favor de reduzir o tamanho do governo e é antiaborto.

Para vencer nesse domingo, um candidato precisaria de mais de 45% dos votos ou 40% e uma vantagem de 10 pontos.

O resultado, deixando as coisas delicadamente equilibradas e afastando a candidata do establishment racial, Bullrich, provavelmente causará nervosismo nos já vacilantes mercados na segunda-feira, com pouca clareza sobre o caminho a seguir do país.

“Nunca tivemos tanta polarização”, disse a aposentada Silvia Monto, de 72 anos, ao votar em Buenos Aires no domingo.

'NOS AFUNDANDO UM POUCO MAIS'

Milei prometeu “serra elétrica” no status quo econômico e político, atraindo alguns eleitores irritados com sua mensagem destruidora, fartos do aumento dos preços superando os salários.

“Ele é o único que entende a situação do país e sabe como salvá-lo”, disse o estudante de Buenos Aires Nicolas Mercado, 22 anos.

Milei, em discurso desafiador após o resultado, disse que continuaria lutando para vencer no segundo turno no mês que vem.

“Estamos diante da eleição mais importante dos últimos 100 anos”, disse ele. "Se trabalharmos juntos podemos vencer, se trabalharmos juntos podemos recuperar o nosso país."

As autoridades eleitorais disseram que a participação foi de cerca de 74%, acima das primárias de Agosto, mas consideravelmente inferior à participação de 81% nas últimas eleições e à mais baixa participação nas eleições gerais desde o regresso à democracia em 1983.

Quem sair vitorioso terá de lidar com uma economia sustentada: as reservas do banco central estão vazias, a recessão é esperada após uma grande seca e um programa de 44 mil milhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI) está a vacilar.

Silvana Dezilio, 37 anos, dona de casa da província de Buenos Aires, disse que é difícil ver um resultado positivo para quem vencer.

"Todos os governos prometem coisas e acabam nos afundando um pouco mais. Parece inacreditável, mas estamos cada vez pior. Lemos que outros países superaram os problemas que para nós pioram a cada dia", disse ela.