Ataques aéreos israelenses atingem Gaza novamente, depois que o Hamas libertou dois reféns dos EUA

Israel manteve pesados bombardeios contra alvos em Gaza durante a noite de sábado, depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu "lutar até a vitória", e após a libertação dos dois primeiros reféns pelo grupo Hamas, que governa o enclave.

Depois que Netanyahu não sinalizou nenhuma pausa no ataque aéreo de Israel e na esperada invasão terrestre, seus militares disseram que os caças atingiram um "grande número de alvos terroristas do Hamas em toda a Faixa de Gaza", incluindo centros de comando e posições de combate dentro de edifícios de vários andares.

Autoridades médicas palestinas e a mídia do Hamas disseram que aviões israelenses atacaram durante a noite várias casas de famílias em Gaza, um dos lugares mais densamente povoados do mundo, matando pelo menos 50 pessoas e ferindo dezenas.

Os militares israelenses relataram uma nova salva de foguetes de Gaza contra as comunidades fronteiriças do sul de Israel antes do amanhecer, depois de uma pausa até que as sirenes soassem na cidade portuária de Ashdod, cerca de 40 km (25 milhas) ao norte do enclave palestino. Não houve notícias imediatas de vítimas em nenhum dos incidentes.

O Hamas libertou na sexta-feira as norte-americanas Judith Tai Raanan, 59, e sua filha Natalie, 17, que estavam entre os 210 sequestrados em seu ataque transfronteiriço de 7 de outubro no sul de Israel por militantes do movimento islâmico.

Uma imagem obtida pela Reuters após a sua libertação mostra as duas mulheres ladeadas por três soldados israelitas e de mãos dadas com Gal Hirsch, coordenador de Israel para os cativos e desaparecidos.

Contatado por telefone em Bannockburn, Illinois, nos arredores de Chicago, Uri Raanan, o pai da adolescente, disse que conversou com a filha por telefone. "Ela parece muito, muito bem, muito feliz - e parece bem."

Eles foram os primeiros reféns confirmados por ambos os lados no conflito a serem libertados desde que homens armados do Hamas invadiram Israel e mataram 1.400 pessoas, principalmente civis, no ataque mais mortal contra israelenses desde a fundação do país, há 75 anos.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que os ataques aéreos e de mísseis de retaliação de Israel mataram pelo menos 4.137 palestinos, incluindo centenas de crianças, enquanto mais de um milhão dos 2,3 milhões de habitantes do território sitiado foram deslocados.

Israel reuniu tanques e tropas perto da fronteira cercada em torno do pequeno enclave costeiro para uma invasão terrestre planeada com o objetivo de aniquilar o Hamas, depois de várias guerras inconclusivas que datam da tomada do poder em Gaza em 2007.

O primeiro comboio de ajuda humanitária de emergência a ser enviado para a Faixa de Gaza desde o início da guerra começou a passar pela fronteira de Rafah, vindo do Egito, no sábado, após dias de disputas diplomáticas sobre as condições de entrega da ajuda.

As Nações Unidas disseram que o comboio de 20 caminhões incluía suprimentos vitais que seriam recebidos pelo Crescente Vermelho Palestino. O Hamas disse que a entrega incluía remédios e quantidades limitadas de alimentos, mas não combustível.

Os militares israelitas disseram que a ajuda humanitária que entra em Gaza irá apenas para as zonas do sul do enclave, onde instou os civis palestinos a reunirem-se para evitar os seus combates com o Hamas.

Funcionários da ONU dizem que são necessários pelo menos 100 camiões por dia em Gaza para cobrir necessidades urgentes e que qualquer entrega de ajuda precisa de ser sustentada e em grande escala. Antes da eclosão do conflito, uma média de cerca de 450 caminhões de ajuda chegavam diariamente a Gaza, que esteve sob bloqueio israelita e egípcio durante anos.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, visitou o posto de controle do lado egípcio nessa sexta-feira (20) e pediu que um número significativo de caminhões entre diariamente em Gaza, e que as verificações - nas quais Israel insiste para impedir que a ajuda chegue ao Hamas - sejam rápidas e pragmáticas.

LIBERTAÇÃO DE REFÉNS

Netanyahu disse nessa noite de sexta-feira que Israel não desistiria de seus esforços para “devolver todas as pessoas sequestradas e desaparecidas”.

"Ao mesmo tempo, continuaremos a lutar até a vitória."

Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, disse que os reféns foram libertados em parte “por razões humanitárias” em resposta aos esforços de mediação do Catar.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que alcançar os objetivos de Israel não seria rápido nem fácil.

"Vamos derrubar a organização Hamas. Vamos destruir a sua infra-estrutura militar e governamental. É uma fase que não será fácil. Terá um preço", disse Gallant a uma comissão parlamentar.

Ele acrescentou que a fase subsequente seria mais prolongada, mas visava alcançar "uma situação de segurança completamente diferente", sem nenhuma ameaça a Israel a partir de Gaza. “Não é um dia, não é uma semana e, infelizmente, não é um mês”, disse ele.

IGREJA ORTODOXA ATINGIDA EM ATAQUE AÉREO

O Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém, a principal denominação cristã palestiniana, disse que as forças israelitas atacaram a Igreja de São Porfírio na cidade de Gaza , onde centenas de cristãos e muçulmanos procuraram refúgio.

Os militares israelenses disseram que parte da igreja foi danificada em um ataque a um centro de comando militante próximo.

Israel já disse a todos os civis para evacuarem a metade norte da Faixa de Gaza, que inclui a Cidade de Gaza. Muitas pessoas ainda não partiram, dizendo que temem perder tudo e não têm nenhum lugar seguro para ir, pois as áreas do sul também estão sob ataque.

Questionado sobre se Israel até agora seguiu as leis da guerra na sua resposta, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reiterou nessa sexta-feira que Israel tinha o direito de se defender e de garantir que o Hamas, apoiado pelo Irã, não fosse capaz de lançar ataques novamente.

“É importante que as operações sejam conduzidas de acordo com o direito internacional, o direito humanitário e o direito da guerra”, disse ele.

O escritório de assuntos humanitários das Nações Unidas disse que mais de 140 mil casas – quase um terço de todas as casas em Gaza – foram danificadas, com quase 13 mil completamente destruídas.

Até agora, os líderes ocidentais têm oferecido principalmente apoio à campanha de Israel contra o Hamas, embora haja um desconforto crescente quanto à situação dos civis em Gaza.

Muitos estados muçulmanos, no entanto, apelaram a um cessar-fogo imediato, e protestos exigindo o fim dos bombardeios tiveram lugar em cidades de todo o mundo islâmico nessa sexta-feira.

Na Cisjordânia ocupada por Israel, onde a violência aumentou desde que Israel começou a bombardear Gaza, tropas israelitas mataram a tiro um adolescente palestino durante confrontos perto da cidade de Jericó.

Desde que eclodiu a guerra Israel-Hamas, as fronteiras entre o sul do Líbano e o norte de Israel também têm visto confrontos constantes, mas até agora limitados, entre os militares israelitas e os combatentes do grupo islâmico xiita libanês Hezbollah.

Os militares israelenses disseram neste sábado (21) que um soldado foi morto por um ataque com mísseis na fronteira com o Líbano, em um comunicado que não detalhou a hora ou local exato.