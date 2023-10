Egito anuncia corredor de auxílio ‘sustentável’ em Gaza após acordo com Israel e EUA

Após Israel informar que "não impediria" o envio de alimentos, água e medicamentos do Egito à Faixa de Gaza, em resposta ao ataque executado em 7 de outubro pelo Hamas, o país africano anunciou, nesta quinta-feira (noite de quarta no Brasil), um corredor de ajuda humanitária “sustentável” para o enclave palestino através da passagem de Rafah. No local, centenas de caminhões carregados com suprimentos aguardam para entrar no território constantemente bombardeado por Israel.

"O presidente egípcio, Abdel Fatah al Sissi, e o presidente americano, Joe Biden, fecharam um acordo para fornecer ajuda à Faixa de Gaza através do terminal de Rafah de forma sustentável”, disse, por meio de nota, o porta-voz da Presidência egípcia, Ahmed Fahmy, sem informar datas.

Mais cedo, o gabinete do primeiro-ministro isralense, Benjamin Netanyahu, disse que a decisão também foi aprovada após um pedido de Biden:

“Diante do pedido do presidente Biden, Israel não impedirá o envio de ajuda humanitária pelo Egito”, indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A autorização, acrescentou, valerá “na medida em que o abastecimento não chegue ao Hamas”.

O comunicado de Israel não menciona o envio de combustível, item essencial para fazer funcionar os geradores que suprem a falta de energia em Gaza, inclusive em hospitais. Em relação ao Egito, Abdel Fatah al Sissi não confirma se vai autorizar que os imigrantes brasileiros e das demais nacionalidades passem pela fronteira.

Há uma aeronave da Presidência da República em Al-Arish, no Egito, com kits humanitários. Depois de desembarcar os kits, o avião segue para a cidade do Cairo, onde aguardará para repatriar o grupo de 26 brasileiros que está em Gaza e espera autorização internacional para cruzar a passagem de Rafah.