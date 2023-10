Vídeo: abraço acolhedor de médico a menino palestino em pânico comove o mundo

Uma cena de acolhimento e compaixão, em meio à matança desenfreada na Faixa de Gaza, comoveu o mundo nesta quarta-feira (18). No vídeo, que viralizou rapidamente nas redes sociais, um médico abraça um menino, de no máximo cinco anos, que aparenta estar com crise de pânico em um dos hospitais de Gaza - não é possível afirmar se trata-se do Hospital Al-Ahli, que foi bombardeado nesta terça.

A criança tinha os olhos arregalados e tremia da cabeça aos pés ao passo que as bombas explodem do lado de fora. O clímax ocorre quando o garoto desaba em lágrimas ao receber o afago do profissional. As imagens foram compartilhadas na página Palestina Hoy e já têm quase um milhão de visualizações. Veja o vídeo abaixo: