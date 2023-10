Governo brasileiro suspende voos de repatriação de Israel

A Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu, neste domingo (15), a operação para repatriar os brasileiros que manifestaram desejo de deixar Israel. O objetivo da suspensão é fazer uma recontagem das pessoas que ainda precisam ser retiradas do país. De acordo com o Itamaraty, o próximo voo deve sair de Tel Aviv só na quarta-feira (18).

A atualização tornou-se necessária porque, segundo a embaixada brasileira em Israel, só uma parte dos cidadãos que pediram ajuda estão comparecendo ao aeroporto de Tel Aviv para o embarque. Neste sábado (14), a embaixada contabilizou 24 ausências.

Até o momento, a Operação Voltando em Paz, do governo Lula (PT), resgatou 916 brasileiros e 24 animais de estimação do território israelense. Foram cinco voos diários, de terça a sábado. Cerca de 3 mil pessoas pediram ajuda para deixar Israel, de acordo com o governo.

A interrupção não vai impactar o voo que pretende resgatar pelo Egito os brasileiros que ainda estão presos ao Sul de Gaza. A aeronave presidencial está em Roma, na Itália, e aguarda autorização das autoridades do Egito para decolar.

O avião só sairá da Itália quando houver confirmação de que a fronteira entre Egito e Gaza será aberta. Um grupo de 22 cidadãos brasileiros - além de três palestinos com residência no Brasil e três palestinos imigrantes - alojados em Rafah e Khan Younes aguarda sinal verde do Egito para sair de Gaza.