Papa expressa desejo de receber famílias de reféns do Hamas

O papa Francisco telefonou neste sábado (14) para o jornalista português Enrique Cymerman, correspondente do canal televisivo SIC Notícias em Israel, e expressou sua preocupação com a guerra deflagrada pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Durante a ligação, o Pontífice demonstrou sua solidariedade ao povo de Israel e seu desejo de um dia encontrar no Vaticano as famílias dos 120 reféns do grupo palestino em Gaza.

A informação foi confirmada pela própria emissora portuguesa, que revelou também que o líder da Igreja Católica disse que está preocupado com os diversos argentinos que foram vítimas do ataque do Hamas nos kibutz no sul de Israel.

Jorge Bergoglio acredita ter muitos amigos entre os argentinos que morreram ou ficaram feridos.

Cymerman conhece o argentino há algum tempo e a última vez que os dois se encontraram foi em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em agosto passado. (com Ansa)